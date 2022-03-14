عاجل.. الهلال الأحمر المصرى يقيم أول مركز إغاثة عند حدود رومانيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - فى خطوة تعد الأولى من نوعها منذ نشوب الأزمة الأوكرانية- الروسية فى السابع والعشرين من فبراير الماضى استطاع فريق الهلال الأحمر المصرى الإغاثى الدولى الثانى إقامة أول مركز خدمة إغاثية مصرية على معبر "سيريت" عند الحدود الرومانية الأوكرانية، بعد سلسلة من التنسيقات والجهود المتواصلة مع الصليب الأحمر الرومانى.





وقد تم إقامة هذا المركز للهلال الأحمر لتكون نقطة استقبال للمصريين النازحين من أوكرانيا باتجاه رومانيا تمهيدا لعودتهم إلى أرض الوطن.

وقد جرى تجهيز هذه النقطة الإغاثية بمعرفة فريق الإغاثة الدولى المصرى وبمساعدة متطوعين مصريين مقيمين فى رومانيا تم تكثيف تدريبهم وتأهيلهم لهذا الغرض.

وهذا وتقدم هذه النقطة الحدودية ذات الصبغة المصرية الخالصة خدمات متعددة للعابرين من المصريين والعرب عبر الحدود من أهمها: تقديم الإسعافات الأولية للحالات التى تتطلب ذلك، وتقديم الدعم النفسى للعابرين، علاوة على توفير خدمات الاتصال بين العابرين وأسرهم فى موطنهم الأصلى، فضلا عن توفير الوجبات الغذائية السريعة لهم، وتزويد غير القادرين منهم بما يلزم من نفقات انتقالهم إلى مطار العاصمة بوخارست فضلا عن تذليل جميع العقبات اللوجستية لهم.

وفى ذات الإطار يحظى الهلال الأحمر المصرى بدعم ومعاونة من جمعية الصليب الأحمر الرومانى التى تقدم التسهيلات اللازمة والدعم فى هذا الشأن.

يأتى هذا الجهد المبذول تنفيذا لتوجيه القيادة السياسية الحريصة على متابعة الأزمة فور بدايتها ودعمها وبقوة لكافة الجهود المتواصلة للتخفيف من وقع الأزمة الأوكرانية والحد من تأثير تبعاتها على المصريين النازحين من أوكرانيا، كما تحظى جهود جمعية الهلال الأحمر المصرى بدعم كبير من وزارة التضامن الاجتماعى التى تضع كافة إمكاناتها لتذليل العقبات وإجراء كافة التسهيلات لهذا الغرض.