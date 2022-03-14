وكيل الأوقاف بالسويس يناقش خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده وكيل وزارة الأوقاف، اليوم الإثنين، بمقر ديوان المديرية، مع مديرى الإدارات الفرعية الفرعية، بحضور مدير الدعوة الشيخ محمد فتحى مسلم، لمناقشة خطة العمل خلال شهر رمضان المبارك.
وشدد "راضى" على تكثيف المرور من قبل مديرى الإدارات الفرعية والمفتشين والمتابعة، لضبط سير العمل بالمساجد ورصد أى مخالفات، مضيفا أنه لابد من التنبيه على الأئمة بالالتزام بالزى الأزهرى داخل المساجد، وكذلك الالتزام بتعليمات الوزارة فى خطبة الجمعة، من حيث الوقت والموضوع، ورصد أى مخالفات.
وأشار إلى ضرورة الدعوة للمشاركة فى مشروع صكوك الإطعام فهو مشروع قومى لإدخال البهجة والسرور على الأسر الأولى بالرعاية فى هذه الأيام المباركة، مناشدا الجميع بضرورة التعاون والتكاتف لكى يؤدى المسجد دوره المجتمعى على أكمل وجه.
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