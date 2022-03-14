بعد سخرية الجمهور منه.. دوت الخليج يكشف مقتنيات حقيبة محمد رمضان في مسلسل المشوار

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يواصل الفنان محمد رمضان تشويق جمهوره لمسلسله الجديد الذي يحمل اسم "المشوار"، والمقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، وذلك من خلال بوستر العمل الذي يظهر به وهو يحمل حقيبة سفر. ما جعل الجمهور يتساءل عن محتويات الحقيبة التي يحملها محمد رمضان .

دوت الخليج يكشف مقتنيات حقيبة محمد رمضان في مسلسل المشوار

حقيبة محمد رمضان في مسلسل المشوار

علم موقع دوت الخليج من مصادره أن الحقيبة التي يحملها محمد رمضان، تحتوي على أثار إذ أنه يجسد دور سائق من طبقة فقيرة، وخلال الأحداث يجد حقيبة مليئة بالأثار ويحاول أن يخبأها حتى يصبح غنيًا، وتعلم الشرطة بالواقعة وتبدأ بمطاردته .

سخرية الجمهور من محمد رمضان

يشار إلى أن الجمهور سخر من محمد رمضان بسبب البوستر الدعائي لمسلسله «المشوار» المقرر طرحه خلال موسم مسلسلات شهر رمضان 2022. إذ أنه ظهر في البوستر وهو يحمل حقيبة سفر بعجلات، ولهذا علق أحدهم على هذا الأمر قائلًا: "يسطا متجرها هو أي كفاح وخلاص"، ليعيد محمد رمضان نشر البوستر ويعلق عليه قائلًا:" يا حبيب الأسطى لما تتفرج هتفهم أن الشنطة دي تتشال على الرأس.. هو أي استعجال وخلاص! مش يمكن فيها كتاب دين".

محمد رمضان في مسلسل المشوار

مسلسل «المشوار»، من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين، ويشارك في بطولته عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم محمد رمضان، دينا الشربيني، أحمد كمال، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ندى موسى، ولاء الشريف، ثراء جبيل، وغيرهم من الفنانين.

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قصة مسلسل المشوار

أحداث مسلسل «المشوار» تدور حول الزوجين «ماهر» و«ورد»، اللذين يقدمان شخصية عاملي يومية في إحدى الشركات بالإسكندرية، ويقيمان في منزل خالة «ماهر»، ولديهم ابن رضيع، يتحملان مشاقة الحياة من أجله، ويواجهان عددًا من الصعوبات في التعامل مع هذا العمل الشاق، إضافة إلى أنّهم لم يلقوا الترحيب من قبل العاملين بهذه الشركة، وتتوالى أحداث هذا العمل الدرامي بعد ذلك.