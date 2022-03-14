"لو فتحت كومنتات اي بوست هتلاقي شتايم".. محمد أنور ينتقد مستخدمي السوشيال ميديا

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يُهاجم الفنان محمد أنور كل الذين يقوم بالتعليق على كل المحتويات والفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالشتائم، وذلك من خلال بوست كتبه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

دوت الخليج يرصد مهامة محمد أنور لكل المسيئين على مواقع السوشيال ميديا

محمد أنور ينتقد المسيئين على السوشيال ميديا

كتب الفنان محمد أنور أتقاضه لكل الذين يعلقون بالشتائم على كافة محتويات ومنشورات السوشيال ميديا عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، وقال: " لو فتحت كومنتات اي بوست علي الفيس بوك او اي فيديو علي اليوتيوب هتلاقي شتايم مهما كان المحتوى.. لو المحتوي بتاعك حلو هتلاقي شتايم بس مش هتتشهر.. ولو المحتوي وحش هتلاقي شتايم بس صاحب المحتوي هيتشهر جدا.. وعلي الاساس ده بقت الاخبار والتصريحات والفيديوهات بتتكتب بطريقه تحس انها عاوزه الناس تشتم في الكومنتات المهم الريتش يعلي والشير يزيد حتي لو صاحب الخبر مقالش كده بالظبط احنا نظبطها بحيث يكون قال كده فيتشتم اكتر".

محمد أنور يتعجب من حقيقة شهرة الكثيرين بسبب الإسائات المقدمة لهم

واستكمل محمد أنور كلامه وقال: "وبسبب ده فيه ناس مشهوره جدا ونجوم جدا علي السوشيال ميديا وبيطلعو في برامج وبيمثلوا في مسلسلات وبيعملوا اغاني وبياخدوا جوايز واي صوره بتنزل ليهم بتبقي خبر ومحدش يعرفهم في الشارع خالص .. والعكس فيه ناس محبوبه جدا واعمالهم ناجحه جدا في الشارع والناس بتحبها وعاوزه تشوفها ومغمورين جدا علي السوشيال ميديا".

محمد أنور: "علي قد مابتدفع فلوس للصفحات على قد ما هتبقى مشهور"

يثبت محمد أنور أن شهرة الكثيرين على السوشيال ميديا مزيفة وبدفعهم للأمال لبعض البيدجات لمهاجمتهم، ويقول: "علي قد مابتدفع فلوس للصفحات والبيدجات والكوميكس علي قد ماهتبقي نجم ومشهور وترند وناجح علي السوشيال ميديا وهتاخد جوايز في المهرجانات.. مش هتدفع خلي حب الناس في الشارع ينفعك.. واكبر دليل علي كلامي ده شهر رمضان اللي جي ده هتلاقي مسلسلات مكسره الدنيا علي السوشيال ميديا وابطالها في كل البرامج من ٢ رمضان وفي الحقيقه محدش بيتفرج عليها واللي ناجح بجد في الشارع لو مدفعش فلوس للسوشيال ميديا عشان يبين نجاحه ده ولا هيبان".

محمد أنور يختم كلامه عن الشهرة المزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي

ووجه محمد أنور ملحوظة أخيرة في ختام منشوره وقال:"ملحوظه : انا عارف ان كلامي ده هيتاخد منه اللي يخليني اتشتم بس وهيسيبو اللي مش هيعمل ريتش".