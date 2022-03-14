/685595/عبد-الرحمن-عبد-الله-أستعد-لبطولة-ريجينل-للكروس-فيت--واتمنى-دعم-الجماهير-المصرية

يقوم عبد الرحمن عبد الله بطل الكروس فيت الشهير ب CAVIO، للاستعداد في المشاركة ببطولة ريجينل 'Regional" والتي تقوم باستذافتها دولة جنوب أفريقيا خلال شهر مايو بمشاركة احسن 30 لاعبا من القارة الأفريقية .

دوت الخليج

ويريد بطل الكروس فيت الشهير ب CAVIO، اللاعب عبدالرحمن عبدالله لتحقيق المركز الأول في البطولة القارية، ساعيا إلى رفع علم مصر في المحفل العالمى .

وقام بطل الكروس فيت الشهير ب CAVIO بالمشاركة في بطولة للّياقة التنافسية الفيت وهى من أكبر بطولات رياضة الكروسفيت في الشرق الأوسط، وعلى مستوى عالمي، وقد شارك فيها لاعبين من كل دول العالم بالمدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية.

عبد الرحمن عبد الله: أستعد لبطولة ريجينل للكروس فيت .. واتمنى دعم الجماهير المصرية

وتمني بطل الكروس فيت الشهير ب CAVIO ، دعم أبناء بلده مصر في البطولة القادمة منوها الي أن دعمه يمثل طاقة كبيرة له لتحقيق المركز الأول .

وتحدث عبدالرحمن عن لعبة الكروس فيت حديثة العهد في مصر قائلا : أمريكا بدأت رياضة الكروس فيت قبل وجودها في مصر بما يقرب من 10 سنوات ولذلك اللعبة منتشرة في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل أكبر، وهي فقط تحتاج إلى الطاقة والقدرة على لعب العقلة فلا تحتاج إلى أجهزة ضخمة غالية ، الموضوع بسيط وكفاءة المدرب وكفاءة المراكز التي تقوم بتدريبها هي المعيار في استفادة اللاعبين منها وانتشارها بشكل جيد.. ولعبة الكروس فيت في حاجة إلى إشراف خبراء ومدربين لديهم خبرة حتى لا يحدث أي إصابات للاعبين .

لعبة للياقة البدنية

وأضاف عبد الرحمن عبد الله بطل الكروس فيت الشهير ب CAVIO، :اللعبة حديثة العهد فهي ما زالت طي الانتشار ولكنها في الأساس لعبة للياقة البدنية فمن الممكن ممارستها مع أي لعبة أخرى في نفس الوقت، وهذا ما يجعل انتشارها واسع، بالإضافة إلى أنها كوكتيل بين رفع الأثقال والجمباز وهما رياضتين أولمبيتين وكذلك التجديف والجري والسباحة والحبل فهذا هو الكومبو الجديد في اللعبة الذي يجعل لها طعم مختلف ولا تصيب بالملل لأنها دوما متغيرة بلا روتين ونتائجها عالية.

يذكر أن بطل الكروسفيت عبد الرحمن عبد الله بدأ اللعبة هاويا في 2014 واتخذها لعبة للياقة كي تساعده على لعبة كرة القدم، ووجد شغفا أكبر في الكروس فيت فاتجه إليها بشكل احترافي وشارك في بطولات عالمية.