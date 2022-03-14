/685594/من-مخرج-حاصل-على-جوائز-دولية-لوجه-جديد-في-التمثيل-علي-العربي-في-مسلسل-منورة-بأهلها

يقدم علي العربي أول تجاربه التمثيلية في مسلسل بنورة بأهلها، بعد حصوله على جوائز دولية من خلال فيلم كباتن الزعتري، الذي قام بإخراجه وإنتاجه، ولفت الأنظار بحضوره وتمكنه على الشاشة في دور بطل الجمهورية في المصارعة.

دوت الخليج يرصد دور علي العربي في مسلسل منورة بأهلها وتفاصيل الشخصية التي يؤديها

علي العربي بطل مصارعة في مسلسل منورة بأهلها

يظهر على العربي كوجه جديد في مسلسل منورة بأهلها، الذييُعرض هذه الفترة من خلال منصة watchit، ويقدم دور أحد ابناء محافظة قنا "محمد أسامة"، الذي يأتي إلى القاهرة برفقة شقيقه للتقديم في بطولة الجمهورية في رياضة المصارعة الرومانية، وبدلًا من أستكمال حلمه، يصبح مهددًا من قِبَل عصابة تقوم بعدد من الأعمال الغير مشروعة من بينها التجارة في الأطفال الصغار وحديثي الولادة، فتتعقد حياته ويجد نفسه في صراع بين التمسك بمبادءه وحلمه، أو الإنصياع لهذه العصابة لينجو بحياته وحياة أخيه.

علي العربي بطل في المصارعة

أحترف علي العربي المصارعة الرومانية في الحقيقة قبل الدخول إلى عالم الفن والإخراج، لما مكنه من إظهار تمكن ملحوظ أثناء لعبه للمصارعة في مسلسل منورة بأهلها، وبعد تقديمه لمشهدًا مميزًا أثناء منافسته مع آخر خلال أداث المسلسل، يتحول هذا المهد لمأزق كبير عندما تطلب منه العصابة القضاء على منافسه وإنهاء حياته؛ وكل هذا فقد ليستمتع أحد الأثرياء أثناء مشاهدة العنف المبالغ فيه وإرذاءًا لغرائزه السادية، وبعدها تجعله العصابة في مواجهة مع كلاب شرسة كنوع من أنواع التغيير.

مسلسل منورة بأهلها

يشارك علي العربي في مسلسل منورة بأهلها، وهو مسلسل تدور أحداث حول جرائم قتل وتجارة بأطفال حديثي الولادة وغيرها من الممارسات غير الشرعية المنافية للقانون، وكل هذا يزيد من جرعة التشويق والغموض في أحداث المسلسل، وهو من بطولة: ليلى علوي، باسم سمرة، محمد حاتم، غادة عادل، أحمد السعدني، ناهد السباعي وعباس أبو الحسن، قصة وسيناريو وحوار محمد أمين راضي، وإخراج يسري نصر الله.

علي أمين مخرج الفيلم الوثائقي كباتن الزعتري

شارك علي أمين في مسلسل منورة بأهلها، قبل طرح فيلمه الوثائقي الطويل كباتن الزعتري بدور العرض المصرية، والذي قام بإخراجه، ويُذكر أن هذا الفيلم حصد عدد من الجوائز الدولية في مهرجانات مختلفة، من بينها نجمة الجونة الذهبية في الدورة الـ5 من مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وتنويه خاص من لجنة تحكيم التحكيم في مهرجان هوت سبرينجز للأفلام الوثائقية، وترشح فيلم كباتن الزعتري للحصول على 15 جائزة أخرى، كما يترشح الفيلم للمشاركة في عدد من المهرجانات الدولية للأفلام الوثائقية يصل عدها إلى 80 مهرجان حول العالم، فضلًا عن الترشح للمنافسة في مهرجان برلين لأفلام حقوق الإنسان، ومهرجان كوبنهاغن للأفلام الوثائقية.

والجدير بالذكر أن فيلم كباتن الزعتري عُرض عالميًا لأول مرة في مهرجان صاندانس السينمائي الدولي، وفاز بالمركز الثاني في قائمة أفضل أفلام شاركت في المهرجان.

معلومات عن علي العربي

بدأ علي العرب مشواره الفني كمخرج ومنتج للأفلام الوثائقية، من خلال قناة ZDF الألمانية، ليعمل فيما بعد في إخراج وإنتاج أفلام وثائقية قصيرة لعدد من الممنصات الدولية من بينهم ناشيونال جيوجرافيك الشرق الأوسط الشهيرة، ويُعد فيلم كباتن الزعتري هو أول فيلم وثائقي طويل للعربي.

كما يعمل الآن علي العربي كمنتجًا لفيلم أسطورة زينب ونوح من إخراج يسري نصر الله.