/685593/الاتحاد-الأفريقي-يعلن-عن-طاقم-تحكيم-مباراة-الزمالك-وبترو-أتليتكو

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن طاقم التحكيم الخاص بمباراة الزمالك أمام بترو أتليتكو الأنجولي، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وسيكون الكاميروني بليز يوفين نجوا حكماً للساحة وسيعاونه مواطنيه إلفيس جايي كمساعد أول، ونوبو وكارين أتيزامبورج كمساعد ثاني.

على أن يتولى فرانك بيتو جانموت مهمة الحكم الرابع،وسيكون الناميبي جونان جاكوب مراقباً للمباراة.

وستقام المباراة يوم السبت القادم في أنجولا، وحسم بترو أتليتكو تأهله بشكل رسمي بعد فوزه على ساجرادا اللقاء الماضي، في المقابل ودع الزمالك البطولة بعد خسارته أمام الوداد بهدف نظيف على ستاد القاهرة.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث - نقطتين.

4- ساجرادا المركز الرابع - نقطة واحدة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

تدريبات الزمالك

وخصص فيريرا تدريبات بدنية للاعبين تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال، ليرفع من الحمل البدني للاعبين خلال الفترة القادمة.

وقام فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لإقامة تقسيمة قوية بينهم، وشرح خلالها الاخطاء التي وقعوا فيها المباريات الأخيرة كما حفظهم بعض الفنيات والتكتيكات التي يريد تطبيقها خلال الفترة القادمة.

وحرص فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، علي التدخل من أجل انهاء حالة الانقسام بين المجلس واللاعبين المنتهي عقودهم ، حيث تحدث مع أمير مرتضى لمعرفة الأمور بالكامل بسبب تضارب التصريحات الأخيرة التي صرح بها رئيس النادي.

وغاب شيكابالا عن المران الجماعي وواصل تأهيله في صالة "الجيمانزيوم"، بعد الإصابة التي كان يعاني منها بشد في السمانة.

فيما قرر المدير الفني عقد جلسة مع بن شرقي وطارق حامد وابو جبل قبل السفر إلى انجولا ومعرفة أسباب أزمات التجديد والعمل على تقريب وجهات النظر واعادة الهدوء والاستقرار مرة اخرى للفريق.