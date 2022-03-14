مصطفى محمد يقود تشكيل جالاتا سراي أمام بشكتاش بدربي إسطنبول

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أعلن المدير الفني لفريق جالاتا سراي التركي عن تشكيل فريقه لمواجهة بشكتاش، في لقاء يجمع بين الفريقين في الجولة التاسعة والعشرين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يقود الدولي المصري مصطفى محمد تشكيل فريقه أمام غريمه المحلي بشكتاش، بكل قوة لمحاولة تحقيق الفوز.

تشكيل جالطة سراي اليوم أمام بشكتاش

حراسة المرمى: إينياكي بينا.

خط الدفاع: عمر عبدلاوي، نيلسون، ماركاو، فان أنهولت.

خط الوسط: كولتو، أنتالايالي، كيلينيتش، فيجولي، محمد كريم أكتوركوغلو.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

موقف الفريقين في الدوري

ويحتل جالاتا سراي المركز الثالث عشر في ترتيب الدوري التركي برصيد 35 نقطة من 28 مباراة ، وحقق 9 مباريات ، وتعادل 8 مباريات ، وخسر 11 مباراة.

حسم التعادل السلبي نتيجة المباراة بين برشلونة وجالاتا سراي التركي، في لقاء جمع بين الفريقين في ذهاب دور الـ 16 من بطولة الدوري الأوروبي.

حاول برشلونة تعديل نتيجة اللقاء من خلال العديد من الكرات الخطرة على مرمى الفريق التركي، ولكن تألق الحارس يمنع الفريق الكتلوني من تحقيق الفوز أمام جمهورة وعلى أرضة.

خرج الدولي المصري مصطفى محمد في الدقيقة الـ 68 من عمر اللقاء، ودخول فيكتور جوميز، بعد تقديم أداء قوي من الدولي المصري مصطفى.

الذهاب للدور ربع نهائي الدوري الأوروبي

بهذه النتيجة ينتظر العديد من محبي الكرة الأوروبية لقاء الإياب بإسطنبول عاصمة تركيا، لحسم بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من الدوري الأوروبي.

سيطر برشلونة على مجريات الشوط الاول أمام جالاتا سراي ولكن بدون أي خطورة على مرمى الفريق التركي، على الرغم من تراجع رفاق مصطفى محمد في الملعب.