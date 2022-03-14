/685599/بعد-انتشاره-في-بريطانيا-أستاذ-مناعة-يكشف-عن-معلومات-جديدة-بشأن-نوروفيروس

كشف الدكتور احمد سلمان استاذ المناعة بجامعة أكسفورد تفاصيل جديدة عن وباء جديد انطلق من المملكة المتحدة” عدوى نوروفيروس” والتي بدأت في التفشي هناك وحذر منه مسؤولو الصحة البريطانيين.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج حضرة المواطن تقديم الإعلامي سيد علي والمذاع على قناة الحدث اليوم منوها ان هذا الفيروس ليس جديد، حيث أنه يصيب الجهاز الهضمي للانسان ويتسبب في ظهور مفاجئ لأعراض منها القيء والإسهال الشديدين.

أستاذ مناعة يكشف عن معلومات جديدة بشأن نوروفيروس

وتابع الدكتور احمد سلمان استاذ المناعة بجامعة أكسفورد، ان نوروفيروس يصيب الاطفال ويتسبب في قيء شديد ويؤثر بالسلب عى وظائف اعضاء الجسم.

نوروفيروس من الفيروسات الموجوده في الاطفال بشكل شائع

ولفت الدكتور احمد سلمان استاذ المناعة بجامعة أكسفورد ، أن نوروفيروس من الفيروسات الموجوده في الاطفال بشكل شائع، ونسبة وفياته 200 الف وفاة سنويا عند الاطفال، منوها ان الارتفاع ليس بصورة مقلقة، ويجب ان يكون هناك نظافة شخصية لتفادي انتقاله، لانه ينتقل عن طريق الأكل وسوء النظافة الشخصية.

شن حملة مفاجئة على المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق مركز بسيون

هذا وقامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية ، بشن حملة مفاجئة على المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق مركز بسيون، وسمنود، التابع لمحافظة الغربية، حيث تم المرور على عدد من العيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل والمراكز الطبية.

الحملة اسفرت عن عن غلق وتشميع 19 معمل تحاليل طبية وعيادة خاصة، لعدم وجود تراخيص، وتم اعطاء إنذارات الى 4 معامل تحاليل وعيادة خاصة بمركز بسيون كما تم غلق وتشميع 6 عيادات ومعامل طبية وإعطاء إنذار بالغلق بنطاق مركز قطور.

الحملة ايضا اسفرت عن غلق وتشميع 3 عيادات ومعامل بنطاق مركز سمنود وإعطاء إنذارات بالغلق لبعض العيادات والمعامل التي لم تستكمل شروط الترخيص .