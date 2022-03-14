/685598/متحدث-الوزراء-الحكومة-تنسق-مع-الغرف-التجارية-لوضع-أسعار-استرشادية-للسلع-في-الأسواق

قال السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء إن اللجنة المشكلة بأزمة الأسعار العالمية تمت على غرار لجنة إدارة أزمة كورونا وتشمل كل الوزراء والأجهزة المعنية بالحكومة، مشيرا إلى أن الحكومة تنسق مع الغرف التجارية لوضع أسعار استرشادية للسلع في الأسواق لضمان عدم التلاعب من بعض التجار.

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وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد على شردي، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن مرحلة فرض أسعار محددة كانت شئ من الماضي ولكن في عصر الاقتصاد الحر لا يوجد شئ يسمي بفرض الأسعار، ولكن هناك أدوات أخرى تستطيع من خلالها أن تحدث نفس الأثر، ومن أهم هذه الادوات التي أستخدمتها الحكومة هي زيادة جانب العرض.

قرب دخولنا لشهر رمضان الدولة وفرت جميع السلع الغذائية

وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء أن الأسعار ارتفعت في الوقت الماضي بسبب أن كان هناك توقعات من البعض بأنه سوف يكون هناك نقص في بعض السلع نتيجة أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، ولكن عندما قامت الحكومة بزيادة جانب العرض بدأ السوق يهدأ وبدأت حدة التوقعات تتراجع، ولاحظ المواطنين أنه لا يوجد أي نقص في السلع.

وأوضح السفير نادر سعد أن قرب دخولنا لشهر رمضان الدولة وفرت جميع السلع الغذائية وضخ كميات أكبر من المعتاد من السلع ومازال داخل الأسواق المصرية بها وفرة من السلع الغذائية، متابعا أن الحكومة أستخدمت ما لديها من المنافذ الحكومية التي تتبع وزارة التموين وتتبع وزارة الداخلية وجهاز الخدمات الوطنية للقوات المسلحة في توفير السلع بأسعار أقل من السعر السائد في السوق.

وأشار إلى أن هناك بعض السلع متواجدة في المعارض والمنافذ الخاصة بالحكومة وبأسعار ما قبل الأزمة مثل اللحوم التي تقوم بتوفيرها وزارة التموين هي التي كانت توفيرها بأسعار ما قبل الأزمة.