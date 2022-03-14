متحف الفن الإسلامى يستقبل الملك السابق أحمد فؤاد الثانى.. صور

استقبل متحف الفن الإسلامى، اليوم، الملك أحمد فؤاد الثانى، خلال زيارته الحالية لمصر، وكان فى استقباله مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامى، وبعض مسئولى إدارات المتحف، والأمناء به. جانب من الزيارة

صورة جماعية

مجموعة من المقتنيات وقد تضمنت مراسم استقباله عرض لفنون التنورة، وتقديم عرض مسرحى لطلبة كلية السياحة والفنادق جامعة حلوان بعنوان (مسار الدرب الأحمر). وقام الملك بجولة فى المتحف زار خلالها قاعاته المختلفة، وأعرب عن إعجابه البالغ بما شاهده من معروضات ومقتنيات أثرية رائعة. جدير بالذكر أن الملك أحمد فؤاد الثانى، قد زار، على مدار الأيام القليلة الماضية، خلال زيارته لمصر برفقة بعض أفراد عائلته والوفد المرافق له، كل من المتحف القومى للحضارة المصرية، ومنطقة آثار السلطان حسن الرفاعى، وقلعة صلاح الدين الأيوبى بالقاهرة، ومتحف المركبات الملكية، ومتحف قصر الأمير محمد على بالمنيل، وشارع المعز لدين الله الفاطمي.

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