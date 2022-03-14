عاجل- انخفاض تدريجى فى أسعار عدد كبير من السلع بالأسواق (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم عقد اجتماعات مع ممثلى الاتحاد العام للدواجن ومنتجى البيض، وتم الاتفاق على أسعار مناسبة لتوريد الدواجن، سواء لمنافذ وزارة التموين أو سلاسل القطاع الخاص، بالإضافة إلى أسعار منخفضة لبيض المائدة.





ولفت المصيلحى، خلال الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية، اليوم الإثنين، أنه سيكون مُرحبا بمشاركة السلاسل التجارية الخاصة فى هذا الاتفاق لتحصل على الأسعار المنخفضة.

وفى إطار استعراض موقف توفير السلع الغذائية فى السوق المحلى، أكد الدكتور على المصيلحى، أن الوزارة مستمرة فى توفير اللحوم فى المنافذ المختلفة، طوال شهر رمضان المبارك، بأسعار ما قبل الأزمة، حيث توفر الوزارة ثلاثة أنواع من اللحوم بدرجة جودة عالية، هى اللحوم الهندية بسعر 55 جنيها للكيلو، والبرازيلى المجمد بسعر 85 جنيها للكيلو، والسودانى المذبوح فى مصر بسعر 95 جنيهاًللكيلو.

ولفت وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن الأرز سيتم توفيره بأسعار منخفضة عن سعر السوق الحالى، بالاتفاق مع 60 من المضارب الكبرى، كما سيتم توفير الزيت بنفس أسعار شهر فبراير أى قبل الأزمة، وذلك فى جميع السلاسل، فى المنافذ التابعة لوزارة التموين، ومعارض "أهلاً رمضان"، بالمحافظات والقاهرة الكبرى، مؤكداً أنه تم رصد انخفاض تدريجى فى أسعار عدد كبير من السلع فى الأسواق، وذلك بفضل الإجراءات التى تم اتخاذها، سواء المتعلقة بتوفير السلع، أو الحظر المؤقت لتصدير عدد من السلع الأخرى.

وتطرق الوزير، إلى خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية للاستعداد لشهر رمضان المعظم، وأوضح موقف الاستعدادات لافتتاح معارض "أهلاً رمضان" بجميع المحافظات هذا الأسبوع، إلى جانب موقف إعداد وتجهيز كرتونة شهر رمضان، لافتا إلى أنه تم أيضا البدء فى صرف كوبونات الحصول على سلع شهر رمضان للفئات الأكثر احتياجا.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.