عاجل.. الرئيس السيسى يستجيب لعلاج طفل يعانى من ورم بالمخ (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتابعت خلال برنامج "صالة التحرير" عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الإثنين: "رغم كل الظروف اللى العالم فيها وانشغال الرئيس بكل الشأن الداخلى من الأكل والشرب والكهرباء وكل التفاصيل والشقق والعشوائيات، إلا أنه لما بيشوف حالة مواطن مصرى غير قادر على العلاج يوجه فورا بعلاجه". واستطردت: "ربنا يعزك يا سيادة الرئيس ويقوى حضرتك ويعينك ويبارك لك وبشكرك شكرا جزيلا".

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