عاجل.. التموين تعلن تقديم موسم توريد القمح

جدة - نرمين السيد - أصدر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد القصير وزير الزراعة، قرارا ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 فى الأول من إبريل بدلا من الخامس عشر من إبريل.





ومن المقرر أن يكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

ونص القرار الصادر من الوزراء أن يستمر موسم توريد القمح المحلى هذا العام حتى نهاية أغسطس من العام 2022.

وصرح أحمد كمال المتحدث الرسمى للوزارة معاون الوزير، بأن القرار الصادر من الوزراء يأتى ضمن استراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجى آمن من القمح المحلى، مشيرًا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدت جيدا لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن، مضيفا أن عدد كبير من الصوامع الحقلية ستدخل الموسم هذا العام.

وأضاف المتحدث الرسمى لوزارة التموين، أن الوزارة جهزت أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لهذا الأمر لاستقبال القمح المورد من المزارعين، مؤكدا أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، للجهات المسوقة للقمح هى تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الاقماح الموردة لهم على أن تكون مطابقة لشروط التوريد التى وضعت من قبل.

وأكد أن الوزارة استعدت جيدا لاستقبال ما يقرب من 6 ملايين طن مستهدفين هذا العام، وأن المخزون الاستراتيجى من القمح آمن وسيصل إلى ما يقرب من الثمانية أشهر بعد عمليات التوريد المحلى للقمح.