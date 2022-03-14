محافظ بنى سويف يطمئن على توافر الأرصدة والمخزون من السلع الاستراتيجية

جدة - نرمين السيد - تفقد محافظ بنى سويف الدكتور محمد هانى غنيم، اليوم الاثنين، فرع الشركة المصرية لتجارة الجملة بالمحافظة لمتابعة موقف السلع ومستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، ضمن خطة استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات الحيوية والجماهيرية فى كافة القطاعات، خاصة فى قطاع التموين والسلع الأساسية التى يحتاج إليها المواطن بشكل دائم ويومى.





وأوضحت المحافظة - فى بيان اليوم - أن المحافظ تفقد مخازن الشركة للاطمئنان على توافر الأرصدة والمخزون من السلع والموقف الحالى من الكميات المنصرفة والوادرة ونسب صرف المقررات التموينية، فضلاً عن الوقوف على حجم الإقبال من المواطنين على المعروض من السلع.

ووجه المحافظ وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببنى سويف المهندس وصفى عبدالله بإعداد خريطة للتوسع فى إقامة منافذ بيع ثابتة ومتحركة فى القرى والمدن، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية، مشيراً إلى أنه تم التنسيق للدفع بسيارات متنقلة بجانب المنافذ الثابتة التابعة للتموين والجهاز ضمن خطة المحافظة لتوفير مزيد من المنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية وبأسعار مناسبة، فضلاً عن الترتيبات الجارية بالتنسيق مع الغرفة التجارية والتموين للتوسع فى إقامة منافذ البيع لتصل إلى كل القرى على أن تكون الأولوية للقرى الأكثر احتياجا.

وأشار إلى أنه تم تخصيص خطوط ساخنة على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية بجانب أرقام التموين وجهاز حماية المستهلك لتلقى شكاوى المواطنين فى هذا الجانب.

وفى سياق آخر، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف محمد عبدالتواب، مدرسة الشهيد عماد الدين محروس الابتدائية " الحرية سابقاً " بناء على تعليمات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم، بتكثيف المتابعة على المدارس للاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية وانضباط العاملين بالمدرسة.

وذكرت المديرية - فى بيان - وكيل الوزارة توجه بعد ذلك إلى مدرسة التوفيق لافتتاح معرض الصحافة والتربية الفنية ورياض الأطفال، مشيدا بالأعمال المعروضة والأعمال الصحفية المتنوعة والتى تناولت موضوعات هادفه تفيد الطلاب فى دراستهم.

وأوضح أهمية الأنشطة التربوية سواء فنية أو صحافة أو غيرها من الأنشطة التى ترسخ داخل الطلاب القيم الروحية والوطنية، مؤكداً تقديم كافة أوجه الدعم للأنشطة الطلابية التى تعمل على زيادة الوعى وتشجيع الطلاب على التفوق.