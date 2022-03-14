لجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية تستعرض جهود الحكومة فى توفير السلع

جدة - نرمين السيد - وتمت الإشارة إلى أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية، تقوم بتوفير مختلف أنواع السلع للمواطنين، من خلال 169 معرضا بمختلف المحافظات، كما تدعم القوات المسلحة جهود توفير متطلبات المواطنين من السلع، بعدد 202 منفذ ثابت، وعدد 1187 منفذا متحركا، كما تساهم وزارة الداخلية بعدد 740 منفذا ثابتا، وعدد 190 منفذا متحركا.

كما استعرضت اللجنة موقف الحملات الرقابية لمتابعة توافر السلع الغذائية فى السوق المحلى، وتمت الإشارة إلى أن جهود وزارة الداخلية لضبط الأسواق خلال الفترة من 9 إلى 12 مارس 2022 أسفرت عن تحرير عدد 5476 قضية منها 1216 قضية مخابز وأقماح، كما تمكنت الحملات الرقابية لجهاز حماية المستهلك لمتابعة الأنشطة التجارية بالمحافظات خلال الفترة من 1 إلى 12 مارس الجارى من تحرير عدد 665 محاضرا خلال 51 حملة تفتيشية.

وأشار السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إلى جهود توفير السلع بمنافذ الوزارة بأسعار مناسبة، تقل عن السعر السائد فى السوق.

كما أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، تجهيز 1.2 مليون شنطة بالتعاون مع صندوق تحيا مصر، يتم توزيعها بالتنسيق مع المحافظات ومديريات التضامن، لافتة إلى أن هناك تبادل لقاعدة بيانات الأسر، لتفادى تكرار حصول الأسرة الواحدة على شنط من أكثر من جهة، وأضافت أن هناك إهتماماً بتوزيع الكوبونات على المرأة المعيلة خاصة مع قرب حلول شهر رمضان.

وأكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، خلال الاجتماع على جاهزية 6654 شادرا على مستوى جميع المحافظات حاليا بمختلف السلع والمنتجات، كما تم توزيع 504 آلاف كرتونة من جانب جمعيات أهلية وعدة جهات، مضيفا أن هناك مرورا ميدانيا وحملات تفتيش تتم من جانب المحافظين أنفسهم، من أجل متابعة الأوضاع على الأرض، ومراقبة الأسواق، وهناك تنسيق مع وزارة الداخلية لتنفيذ هذه الحملات.

وأشارت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة إلى أن الأسبوع الحالى شهد انخفاضا فى أسعار السلع، مقارنة بالأسبوع الماضى، وعرض مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، خلال الاجتماع جهود توفير السلع بالمنافذ الثابتة والمتحركة، وكذلك موقف مساحات القمح المزروعة فى شرق العوينات.

جاء ذلك خلال ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، الاجتماع الأول للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية الراهنة على السلع الاستراتيجية.

حضر الاجتماع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء وليد أبو المجد، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، والسفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، وممثلى عدد من الجهات المعنية.