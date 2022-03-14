محافظ القاهرة: إقامة 10 معارض للسلع الغذائية بأسعار مخفضة

جدة - نرمين السيد - التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، المهندس إبراهيم العربى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، وأحمد الوسيمى نائب أول، وسامح زكى نائب ثان رئيس غرفة القاهرة لمتابعة التعاون المشترك بين محافظة القاهرة والغرفة التجارية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بدعم المواطنين فى ظل الإرتفاع العالمى للأسعار وقرب حلول شهر رمضان المبارك وتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة.





وأشار محافظ القاهرة إلى أنه تم الاتفاق على إقامة 10 معارض للسلع الغذائية ومستلزمات الأسرة المصرية يتم نشرها على مستوى القاهرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين تتضمن عروض خاصة للسلع الأساسية بما يلبى كافة احتياجات المواطنين، مع توفير هذه السلع بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة بما يسهم فى استقرار أسعار السلع بالسوق. وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة تدعم وتشجع جميع المبادرات المجتمعية من الجمعيات الأهلية ورجال الأعمال التى تسعى لتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق مثمنا الدور الذى تقوم به الغرفة التجارية بالقاهرة بهذا الشأن. وأشار المهندس ابراهيم العربى إلى أن هذا التعاون يعد إضافة لأجندة الخدمات المجتمعية التى تقدمها المحافظة وغرفة القاهرة التجارية للمواطنين، خاصة فى المواسم مثل شهر رمضان الكريم وان هذه الشوادر والمنافذ ستتضمن كافة السلع خاصة الأساسية بأسعار خاصة فى ظل دعمها من الغرفة والمحافظة مشيدا باستجابة المحافظ لأى مقترحات لزيادة التعاون بين الجانبين لصالح المواطنين ودعمهم فى ظل الشهر الكريم.

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