محافظ الغربية يتفقد سير العمل بمصنع تدوير المخلفات بالمحلة الكبرى

جدة - نرمين السيد - وذكرت المحافظة - فى بيان - أن المحافظ تابع خلال الجولة التفقدية جهود مركز ومدينة المحلة الكبرى فى رفع المخلفات والتراكمات اليومية بالمصنع، حيث استقبل المصنع اليوم 643 طنًا و600 كيلوجرام من المخلفات، وتم نقل 37 طنًا و780 كيلوجرامًا منها بواسطة معدات المركز إلى المدفن الصحى بالسادات، كما تم رفع 866 طنًا و150 كيلوجرامًا ليصل إجمالى ما تم رفعه اليوم إلى 903 أطنان و930 كيلوجرامًا.
وخلال الجولة، تفقد المحافظ أعمال تركيب الخط الكورى الجديد الذى سيساهم فى تقليل المخلفات المنقولة إلى المدفن الصحى بالسادات.
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