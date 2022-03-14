جدة - نرمين السيد - ووصل اليوم إلى مركز السنطة 8 آلاف كرتونة، وجارى توزيعها على المستحقين من أهالى القرى.
وأوضحت حياة كريمة، أنه جارى التوزيع بقرى مراكز "السنطة، كفر الزيات، زفتى، سمنود، قطور، بسيون"، مقدمة الشكر لكل المتطوعين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر حياة كريمة.. بدء توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن هدية الرئيس بالسنطة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.