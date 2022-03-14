حياة كريمة.. بدء توزيع 8 آلاف كرتونة مواد غذائية ضمن هدية الرئيس بالسنطة

جدة - نرمين السيد - ووصل اليوم إلى مركز السنطة 8 آلاف كرتونة، وجارى توزيعها على المستحقين من أهالى القرى.

وأوضحت حياة كريمة، أنه جارى التوزيع بقرى مراكز "السنطة، كفر الزيات، زفتى، سمنود، قطور، بسيون"، مقدمة الشكر لكل المتطوعين.