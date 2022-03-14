/685587/محافظ-الفيوم-يعلن-عن-انطلاق-معارض-أهلا-رمضان-اليوم

طمئن الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، الأهالي بوجود جميع السلع الغذائية التي يحتاجها المواطنين داخل منافذ البيع بكافة انحاء المحافظة سوءا داخل منافذ البيع الخاصة بوزارة التموين أو سلاسل المحال التجارية أو عند البقاليين التابعين للتموين.

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وأضاف الانصاري خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، ان السلع الغذائية المتواجدة بداخل المنافذ التمونية توجد بكثرة وسوف تكفي جميع احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان بالكامل وسوف يظل باقي منها لما بعد شهر رمضان أيضا.، مشيرا إلى أنه أصبح لا يوجد إقبال على شراء المنتجات الغذائية بكميات كبيرة مثب السابق ولكن الجميع يشتري ما يحتاجه لمنزله فقط.

السلع الغذائية المتواجدة بداخل المنافذ التمونية توجد بكثرة

وتابع محافظ اليوم أن الإقبال الزيادة من المواطنين على السلع الغذائية يجعل التجار يستغلون ذلك ويقومون برفع الأسعار وهذا يكون ضد المواطنين، مضيفا أنه قام بعمل معارض كثيرة جدا داخل جميع مراكز المحافظة.

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري أن المحافظة قامت بعمل 9 معارض أهلا رمضان بداخل جميع المراكز بالمحافظة ويوجود معارض داخل القري الكبيرة داخل المحافظة أيضا، وتابع أن المحافظة تستعد في تجهيزات معارض أهلا رمضان منذ عدة أيام سابقة ليكون على أتم وجها يليق لتلبية احتياجات المواطنين.

وأشار إلى أن معارض أهلا رمضان سوف تكون جاهزة للأنطلاق اليوم وسوف يكون بالمعرض تخفيضات كبيرة جدا حقيقة وأقل من الأسعار التي كانت مترتفعة خلال الأسبوع الماضي.