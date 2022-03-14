/685586/وزير-التموين-بدء-موسم-توريد-القمح-المحلي-لعام-في-الأول-من-ابريل-القادم

أصدر الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة الداخلية ، والسيد الدكتور / محمد معيط – وزير المالية ، والسيد الدكتور / السيد القصير – وزير الزراعة قراراً ببدء موسم توريد القمح المنتج محليا لعام 2022 في الأول من ابريل بدلا من الخامس عشر من ابريل ويكون التوريد لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية ونص القرار الصادر من السادة الوزراء ان يستمر موسم توريد القمح المحلي هذا العام حتى نهاية أغسطس من العام 2022.

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وزير التموين: بدء موسم توريد القمح المحلي لعام في الأول من ابريل القادم

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير الأستاذ / احمد كمال إلى أن القرار الصادر من السادة الوزراء يأتي ضمن إستراتيجية الدولة لتكوين مخزون استراتيجي آمن من القمح المحلي مشيراً إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت جيدا لهذا الموسم بعد زيادة الطاقات والسعات التخزينية للقمح إلى 3.6 مليون طن مضيفاً أن عدد كبير من الصوامع الحقلية سوف تدخل الموسم هذا العام.

وزارة التموين: الصوامع على أتم استعداد لموسم توريد القمح المحلي ، وتم تجهيز أكثر من 400 مركز تجميع أيضا بالمحافظات

وأضاف المتحدث الرسمي لوزارة التموين معاون الوزير الأستاذ / احمد كمال إلى أن الوزارة جهزت أكثر من 400 مركز ونقطة تجميع أيضا بالمحافظات وتشمل الشون المطورة وكذلك الهناكر والبناكر لهذا الأمر لاستقبال القمح المورد من المزارعين مؤكدا أن توجيهات السيد الأستاذ الدكتور / علي المصيلحي – وزير التموين والتجارة الداخلية للجهات المسوقة للقمح هي تسهيل عمليات التوريد من المزارعين واستقبال كل الاقماح الموردة لهم على ان تكون مطابقة لشروط التوريد التي وضعت من قبل.

احمد كمال: نتوقع استقبال ما يقرب من 6 مليون طن قمح محلي هذا العام

وأكد الأستاذ / احمد كمال – معاون وزير التموين المتحدث الرسمي أن الوزارة استعدت جيدا لاستقبال ما يقرب من 6 مليون طن مستهدفين هذا العام وأكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن وسوف يصل إلى ما يقرب من الثمانية أشهر بعد عمليات التوريد المحلي للقمح.