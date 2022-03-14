/685585/أحمد-رفعت-بديل-رمضان-صبحي-في-منتخب-مصر-لمواجهتي-السنغال

أثبتت الأشعة إصابة رمضان صبحي بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى ويحتاج إلى علاج لمدة أسبوعين حتى يتعافى مرة أخرى، ليتأكد غيابه بشكل رسمي عن مواجهتي مصر والسنغال في تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأستقر الجهاز الفني لمنتخب مصر على ضم أحمد رفعت ليكون بديلاً لرمضان صبحي خلال معسكر الفراعنة استعدادً لمواجهة السنغال الفاصلة، من أجل التأهل لكاس العالم.

واُصيب رمضان صبحي خلال مواجهة بيراميدز والصفاقسي بالأمس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وأستبدل رمضان صبحي على اثارها في الدقيقة 38 باكياً، ودخل عبد الله السعيد بدلاً منه خلال اللقاء، الذي أنتهى بالتعادل الإيجابي 1/1 على ملعب الاولمبي بتونس.

بيراميدز يكشف التشخيص المبدئي لإصابة رمضان صبحي أمام الصفاقسي

خضع رمضان صبحي لاعب بيراميدز لأشعة وفحوصات طبية اليوم الإثنين، بعد عودته من تونس برفقة بعثة الفريق، من أجل الاطمئنان على الإصابة التي تعرض لها في مباراة الصفاقسي التونسي بملعب رادس وخرج على إثرها من الشوط الأول.

وأكد طبيب الفريق:"أن أشعة الرنين المغناطيسي التي خضع لها رمضان صبحي أثبتت إصابته بتجمع دموي بالعظام حول الركبة اليمنى، ما كان سببا في خروجه من المباراة.

وأختتم :" أن رمضان صبحي بحتاج إلى علاج وتأهيل لمدة أسبوعين حتى يتعافى منها ويعود مجددا بصورة طبيعية موضحا أن اللاعب سيبدأ من اليوم برنامجه العلاجي والتأهيلي.

نتيجة مباراة الصفاقسي وبيراميدز

انتهت مباراة الصفاقسي التونسي أمام بيراميدز بالتعادل الإيجابي 1/1، على الملعب الاولمبي بتونس، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دور المجموعات في كأس الكونفدرالية.

وبدأ لاعبي بيراميدز بشكل أفضل وسيطروا على مجريات اللقاء وهددوا مرمى الصفاقسي في أكثر من كرة، حتى سجل وليد الكارتي هدف للفريق السماوي في الدقيقة 44 من تصويبة مميز سكنت شباك الحارس على يساره.

ليحاول الصفاقسي أن يسجل التعادل ونجح بالفعل في إحراز هدف بالدقيقة 54 عن طريق فراس شواط من رأسية على يسار شريف إكرامي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وبتلك النتيجة يتأهل بيراميدزرسمياً من دور المجموعات قبل لعب أخر جولتين، وأرتفع رصيده للنقطه رقم 10 متصدراً بهم المجموعة، بينما ارتفع رصيد الصفاقسي للنقطة الرابعة بالمركز الثالث ويضعف أماله بشكل كبير نحو التأهل.

وحقق بيراميدز الفوز على الصفاقسي التونسي بنتيجة هدف دون رد، في ثالث جولات المجموعة الأولى ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.