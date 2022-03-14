/685580/المؤبد-لشخصين-والمشدد-لأخر-جنايات-المنصورة-تطق-الحكم-فى-مقتل-شخص-بالدقهلية

وصدر الحكم برئاسة المستشار السعودى يوسف الشربينى، وعضوية كلا من المستشار وسام ماهر السيد احمد، والمستشار عبدالله عبد الله مطاوع، والمستشار السيد عبده منصور، وسكرتارية كلا من محمود السيد محمود، والسيد مصطفى رجب بالسجن المشدد 15 عاماً لطفل، والمؤبد غيابياً لاثنين أخرين، لاتهامها فى القضية.

تفاصيل الواقعة

وتعود تفاصيل الواقعة حينما قام ثلاثة أشخاص بالتربص بالمجنى عليه بسبب وجود خلافات مالية بينهما، وكان المحامى العام لنيابة شمال المنصورة الكلية قد أحال كلا من:"محمد.ع.م. م.أ"، طفل- 17 عاما، عامل جبس ومقيم قرية برمبال القديمة، و"أحمد.ا.ا"، و"حسام.ا.م"ت هاربين، لأنهم فى يوم 26/2/2021 قتلوا المجنى عليه "أحمد سامى التهامى حسن على الصعيدي"، - عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية "بندقيتين خرطوش"، بحوزة كلا المتهمان الأول والثانى وكمنوا له بالمكان الذى ايقنوا سلفا مروره به، وما أن أبصروا حال استقلاله دراجة نارية حتى أنسال المتهمين من مكمنهم متوقفين أمام الدراجة استقلاله بالطريق العام مهرا المتهم الأول والثانى فى وجهه أسلحتهم النارية أنفة البيان مطلقا الأول عيارا ناريا من السلاح النارى حوزته فجاور ذلك الاخير الدراجة النارية استقلال المجنى عليه فاختل على أثره توازنه وسقط أرضا مفترشا الثرى فما كان من المتهم الأول سوى أن توجه صوبه واطلق عليه عيارا ناريا اخر فاستقر يسار صدره محدثا الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حال تواجد باقى المتهمين رفقته على مسرح الجريمة للشد من أزره قاصدين إزهاق روحه.

روايات شهود العيان

أكد مصطفى نصر الدين التهامى حسن، 21 عاما، طالب، أمام النيابة العامة أنة على اثر خلاف سابق بين ذوى المجنى عليه والمتهمين وحال استقلاله الدراجة النارية رفقة المجنى علية فوجئ بالمتهمين ينسالون من مكمنهم حيث أحد الأزقة الجانبية متوقفين امامهم بالطريق العام مشهرا الأول والثانى سلاحين ناريين بحوزتهما "بندقيتين خرطوش" صوب الدراجة النارية فاختل توازنهم وقطوا ارضا وحال ذل قام المتهمين بإطلاق الأعيرة النارية عليه فأرادوا المجنى عليه قتيلا، وثبت بتقرير الصفة التشريحية للمجنى عليه ود جروح متعددة دائرية الشكل تفقع جميعها متقاربة بأعلى الصدر ومقدم العضد الأيسر ومقدمة العنق والذقن وخلفية راحة اليد اليمنى.

كما بين التقرير أن الإصابات مثلها تنشأ من الإصابة برشات عيار نارى خرطوش أطلق عليه من مسافة جاوزت مدى تجمع الرش باتجاه أساسى من الامام للخلف ويجوز حدوث الإصابة من السلاح الناري" بندقيتين خرطوش،" المضبوطة بحوزة المتهمين.