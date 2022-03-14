/685577/متحدث-الزراعة-توجيهات-الرئيس-بوجود-حافز-إضافى-لأردب-القمح-سيزيد-من-الإنتاجية

قال الدكتور محمد القرش مساعد وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوجود حافز لإضافى لأردب القمح سيزيد من الإنتاجية، مشيرا إلى أن تم تحديد قيمة الحافز بقيمة 95 جنية زيادة عن الماضى.

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وأضاف القرش خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفي، المذاع على قناة "صدي البلد" الفضائية، ان توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة سعر توريد أردب القمح من المواطنين هو أكبر دليل على أن الدولة صادقة مع الفلاح المصري وعازمة على تطوير قطاع الزراعة في مصر.

تم تحديد قيمة الحافز بقيمة 95 جنية زيادة عن الماضى

وتابع مساعد وزير الزراعة والمتحدث باسم الوزارة أن الدولة المصرية عازمة على تلبية احتياجات الشعب المصري من السلع الغذائية المطلوبة من خلال الانتاج المحلى وسوف نصل إلى الأمن الغذائي للمواطن المصري، مضيفا أن ذلك واضح جدا من أهتمام القيادة السياسية بذلك الأمر.

وأوضح الدكتور محمد القرش أن في شهر نوفمبر الماضي بسعر 820 جنية وهذا به زيادة عن العام الماضي بقيمة 100 جنية وهذا كان سعر تحفيزي لمشجعة الفلاحين على زراعة القمح، وفي هذا الوقت لم يكن هناك أزمات نهائيا في إستيراد القمح ولكن الدولة كانت متنبه من خطورة الموقف وهذا يؤكد الرؤية الثاقبة للدولة المصرية.

وأشار إلى أن لأول مرة في الدولة المصرية تقوم وزارة الزراعة بتحديد سعر أردب القمح قبل موسم زراعته وذلك لتحفيز الفلاحين لزراعة القمح.