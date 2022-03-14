/685576/سيد-طه-الوفد-يدخل-مرحلة-جديدة-وأثق-كل-الثقة-في-الدكتور-عبد-السند-يمامة

هنأ سيد طه فايز، نائب رئيس شباب الوفد بمحافظة الجيزة الدكتور عبدالسند يمامة رئيس الوفد، بفوزه برئاسة حزب الوفد اعرق أحزاب مصر والشرق الأوسط ، مؤكدا أن أمال الوفديين تتعلق بالدكتور عبدالسند يمامة لتحقيق طموحاتهم بالتواجد بالشارع المصري وتقديم الأفضل للوطن والمواطنين .

دوت الخليج

وأكد سيد طه أن متابعة الشارع السياسي لانتخابات رئاسة الحزب تعكس تقدير المصريين لحزب الوفد ، و المكانة العظيمة التي تكنها قلوب المصريين لبيت الأمة .

وتابع قائلا :" المشهد الديمقراطي الرائع الذي بانتخابات رئاسة الوفد تؤكد أن الوفد سيظل قلعة الحريات ومنبع الشفافية ، حيث لا شيء فوق إرادة الوفديين ، وهو الأمر الذي تجسد من قبل بشكل رائع في عام ٢٠١٠ في انتخابات رئاسة الوفد حيث كانت انتخابات بكل شفافية".

وأضاف قائلا:" أثق كل الثقة أن الدكتور عبدالسند يمامة قادر علي إدارة الحزب وجميع مؤسساته في هذه المرحلة الحساسة وقادر علي تلبية رغبة وطموحات الوفديين وتحقيق أمال الشعب المصري في حزب الوفد، الذي كان وسيظل بيت الأمة المصرية كلها .. و حفظ الله مصر وشعبها".

رئيس حزب الوفد يلتقي بعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة

وكان قد التقي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد بعدد من قيادات وأعضاء بيت الأمة، مساء اليوم الأحد، وذلك للوقوف على بعض الآليات وخطوات العمل خلال المرحلة المُقبلة.

ووجّه يمامة حديثه للوفديين قائلًا: الوفديون الأحرار نشكركم، هنا بيتكم، هنا أجريت الانتخابات في الأمس القريب بشفافية ونزاهة، فكان يوم الانتخاب يوم عُرس ديمقراطي، وكانت النتيجة معبرة عن إرادة الوفديين الحقيقية".

وأكد يمامة أن المنهج الأساسي القائم هو حرية الرأي والتعبير سواء لمن أعطاه صوته الانتخابي أو لم يعطه، فبعد إعلان النتيجة جميع الوفديين سواسية دون عتاب، ليبقى الود الذي لا يُفسده الخلاف، وهو أحد الحريات الأساسية التي نعمل من أجلها.