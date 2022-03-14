هذه الأعمال تقربك إلى الله في شهر شعبان.. فيديو

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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، من علماء الأزهر الشريف، ان شعبان شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وسيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم،كان يحب أن ترفع اعماله وهو صائم، لافتا إلى أن أفضل الأعمال التى تقربنا إلى الله، ما جاء فى الحديث القدسى، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إنَّ اللهَ قال: مَن عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب، وما تقرَّب إليَّ عبدي بشيء أحب إليَّ مما افترضتُ عليه، وما يزال عبدي يتقرَّب إليَّ بالنوافل حتى أحبَّه، فإذا أحببتُه: كنتُ سمعَه الذي يسمع به، وبصرَه الذي يُبصر به، ويدَه التي يبطش بها، ورجلَه التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينَّه، ولئن استعاذنى لأُعيذنَّه، وما تردَّدتُ عن شيء أنا فاعلُه تردُّدي عن نفس المؤمن، يكره الموتَ وأنا أكره مساءتَه».

دوت الخليج

هذه الأعمال تقربك إلى الله في شهر شعبان

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "لو عاوز تعمل حاجة ربنا بيحبها يبقى الفرائض الصلاة والزكاة، وغيرها، والزكاة من أحب الأعمال إلى الله، وبعد الفرض ندخل على النوافل الصلاة فيها نوافل، يعنى سنة، زى صلاة سنة قبل العصر، وفى الزكاة فيه الصدقات".

الأوقاف: توزيع نصف مليون شنطة غذائية و500 طن لحوم على الأولى بالرعاية في رمضان

هذا واعلنت وزارة الاوقاف عن توزيع نصف مليون شنطة غذائية وذلك بواقع ألفي طن (ألف طن سكر + ألف طن أرز)، و500 طن لحوم، من مواردها الذاتية على الأسر الأولى بالرعاية، في شهر رمضان المقبل، بالتنسيق مع وزارتي التموين والتضامن والمحافظين.

موضحة في بيان لها، الاثنين، أنه سيتم توزيع 300طن لحوم أخرى بواقع 200 طن قبل شهر رمضان المبارك، و100 طن بعد شهر رمضان المبارك ليصل إجمالي ما يتم توزيعه 2000طن سلع غذائية، و800 طن لحوم من صكوك الإطعام.

وقال وزير الأوقاف،إن مشروع صكوك الأضاحي سيبدأ تفعليه بداية من شهر رمضان المبارك، مع استمرار إتاحة صكوك الأطعام.

مضيفا أن مشروع صكوك الإطعام من أهم المشروعات الناجحة في خدمة المجتمع، لافتا إلى أن الهدف منه الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر كمرحلة أولى عكس صكوك الأضاحي التى يتم توزيعها مرة واحدة في العام، وذلك في إطار مسألة التكافل المجتمعى، فمسألة إطعام الطعام أولوية في ديننا الحنفيف.