مسلسلات شهر رمضان 2022.. نور اللبنانية لأول مرة مع خالد النبوي

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تواصل الفنانة اللبنانية نور تألقها في مسلسلات رمضان للعام الثالث على التوالي، وتقف للمرة الأولى أمام النجم خالد النبوي، من خلال مشاركتها في مسلسل راجعين يا هوى، المقرر عرضه ضمن مسلسلات رمضان 2022.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مشاركة الفنانة نور اللبنانية في مسلسل راجعين يا هوى من بين مسلسلات شهر رمضان 2022

نور اللبنانية تشارك في مسلسلات شهر رمضان 2022 بقصة الراحل أسامة أنور عكاشة

تشارك الفنانة نور اللبنانية في مسلسل راجعين يا هوى امأخوذ من رواية لعميد الدراما العربية الراحل أسامة أنور عكاشة، وتنافس به بين مسلسلات شهر رمضان 2022، رغم أن القصة سبق وقدم عام 2004 على هيئة مسلسل إذاعي، والذي تم إختياره كأفضل مسلسل إذاعي أنذاك، ولكن هذه المرة يقدم المعالجة الدرامية محمد سليمان عبد المالك، لتناسب التقديم على شاشة التليفزيون في عصرنا الحالي بكل التطورات التي وجدت في المجتمع المصري حديثًا.

أحداث مسلسل راجعين يا هوى المنافس بين مسلسلات شهر رمضان 2022

يحكي مسلسل راجعين يا هوى المقرر عرضه ضمن مسلسلات شهر رمضان 2022، عن "بليغ أبو الهنا"، الذي يخسر تجارته في أوروبا ويُقرر العودة إلى مصر لتسلُّم ميراثه والبدء من جديد، وخلال رحلة استعادة الميراث، يكتشف أنه مكلف بلم شمل أفراد العائلة المفككة، فيلجأ إلى طبيبة نفسية تُدعى "ماجي"، والتي تقوم بدورها الفنانة نور، وتقع في حبه رغم عقدتها القديمة من الرجال التي جعلتها لا ترغب في الإرتباط مرة أخرى، بعد تجربة عاطفية فاشلة مرت بها سابقًا.

فريق عمل مسلسل راجعين يا هوى

تعمل أسرة مسلسل راجعين يا هوى على التميُّز بين مسلسلات شهر رمضان 2022، ومن بينهم: خالد النبوي، نور، هنا شيحة،أحمد بدير، وفاء عامر، أنوشكا، وعدد من النجوم الشباب من بينهم: نور النبوي، سلمى أبو ضيف وإسلام جمال، ويُعد هذا التعاون الثاني بين الفنانة نور اللبنانية والمخرج محمد سلامة، بعد مشاركتهما في مسلسل رحيم الذي تقدم عام 2018، وهو من إنتاج شركة أروما ستوديوز.

نور في أحدث أعمالها

شاركت الفنانة نور اللبنانية العام الماضي النجم ياسر جلال في مسلسل ضل راجل، الذي عُرض في رمضان 2021، إلى جانب تقديمها برنامج خمس نجوم، وهو من برامج المقالب الخاصة بالنجوم في الوطن العربي، وشاركها في التقديم كل من مصطفى قمر، غادة عادل، كريم فهمي ومحمد الشرنوبي.