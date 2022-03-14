بالفيديو.. رمضان عبدالمعز: اخرجوا الزكاة بنصاب الفضة لهذا السبب

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قال الشيخ رمضان عبدالمعز، الداعية الإسلامي، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام، لافتا إلى أنه الركن الذى يقبل الزيادة، وفيها محمودة عند الله.

دوت الخليج

رمضان عبدالمعز: اخرجوا الزكاة بنصاب الفضة لهذا السبب

وتابع عبدالمعز، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الاثنين: "الزكاة تجب على كل مسلم، ما دام عنده نصاب لماله ومر عليه حول، النصاب نحسبه بطريقتين، اما بالذهب أو الفضة، فخلونا فى الفضة عشان نوسع الشريحة اللى هتأكل من الفقراء، فنصاب الفضة ٥٩٥ جرام فضة، لو حسبته بسعر اليوم يعنى كل من معه ٧٦٠٠ جنيه، يخرج زكاة يعنى الالف يدفع علبها ٢٥ جنيه دى تجارة مع الله بتزيد".

جدير بالذكر أن وزارة الاوقاف قامت بالاعلان عن توزيع نصف مليون شنطة غذائية وذلك بواقع ألفي طن (ألف طن سكر + ألف طن أرز)، و500 طن لحوم، من مواردها الذاتية على الأسر الأولى بالرعاية، في شهر رمضان المقبل، بالتنسيق مع وزارتي التموين والتضامن والمحافظين.

وأوضحت وزارة الاوقاف في بيان لها، الاثنين، أنه سيتم توزيع 300طن لحوم أخرى بواقع 200 طن قبل شهر رمضان المبارك، و100 طن بعد شهر رمضان المبارك ليصل إجمالي ما يتم توزيعه 2000طن سلع غذائية، و800 طن لحوم من صكوك الإطعام.

وقال وزير الأوقاف،إن مشروع صكوك الأضاحي سيبدأ تفعليه بداية من شهر رمضان المبارك، مع استمرار إتاحة صكوك الأطعام.

الأوقاف: توزيع نصف مليون شنطة غذائية و500 طن لحوم على الأولى بالرعاية في رمضان

مضيفا أن مشروع صكوك الإطعام من أهم المشروعات الناجحة في خدمة المجتمع، لافتا إلى أن الهدف منه الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر كمرحلة أولى عكس صكوك الأضاحي التى يتم توزيعها مرة واحدة في العام، وذلك في إطار مسألة التكافل المجتمعى، فمسألة إطعام الطعام أولوية في ديننا الحنفيف.