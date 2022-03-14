/685571/الأوقاف-توزيع-نصف-مليون-شنطة-غذائية-و500-طن-لحوم-على-الأولى-بالرعاية-في-رمضان

أعلنت وزارة الأوقاف، توزيع نصف مليون شنطة غذائية بواقع ألفي طن (ألف طن سكر + ألف طن أرز)، و500 طن لحوم، من مواردها الذاتية على الأسر الأولى بالرعاية، في شهر رمضان المقبل، بالتنسيق مع وزارتي التموين والتضامن والمحافظين.

دوت الخليج

وأوضحت في بيان لها، الاثنين، أنه سيتم توزيع 300طن لحوم أخرى بواقع 200 طن قبل شهر رمضان المبارك، و100 طن بعد شهر رمضان المبارك ليصل إجمالي ما يتم توزيعه 2000طن سلع غذائية، و800 طن لحوم من صكوك الإطعام.

كان الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، قال إن مشروع صكوك الأضاحي سيبدأ تفعليه بداية من شهر رمضان المبارك، مع استمرار إتاحة صكوك الأطعام.

الأوقاف: توزيع نصف مليون شنطة غذائية و500 طن لحوم على الأولى بالرعاية في رمضان

وأضاف وزير الأوقاف، أن مشروع صكوك الإطعام من أهم المشروعات الناجحة في خدمة المجتمع، لافتا إلى أن الهدف منه الوصول إلى الأسر الأولى بالرعاية مرة على الأقل كل شهر كمرحلة أولى عكس صكوك الأضاحي التى يتم توزيعها مرة واحدة في العام، وذلك في إطار مسألة التكافل المجتمعى، فمسألة إطعام الطعام أولوية في ديننا الحنفيف.

وأضاف جمعة، أن الوزارة تسعى لعدم خدش حياء المستحق بأى شيء من الأشياء، وبدأنا بتجهيز قوائم بنحو 3000 أسرة تختارها وزارة التضامن الاجتماعي، من خلال قوائم "تكافل وكرامة"، ثم يتم إرسال الكشوف للأجهزة المعنية بالدولة للتأكد من أنهم الأكثر استحقاقا.

إنشاء منافذ البيع والتوزيع

وتابع جمعة:"أن بعض أهل الفضل ورجال الأعمال يشتركون في المشروع من خلال إنشاء منافذ بيع وتوزيع، مجهزة بثلاجات وغيرها على نفقتهم الخاصة، بحيث يصل للمستحق قيمة الصك كاملة"، لافتا إلى أن عدد من المحافظين ساهموا بتوزيع شنط مواد غذائية بالتوازي مع توزيع لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية في محافظاتهم.

وأوضح وزير الأوقاف، أنه من المقرر أن يتم إنشاء منافذ بجوار المساجد الكبرى فى المحافظات يكون مسئولا عنها إدارى من الوزارة وليس الأئمة، حتى يتفرغ الأئمة لوظيفتهم الدعوية، مؤكدا أن الهدف الوصول إلى الأولى بالرعاية مرة شهريا ومستقبلا مرتين كل شهر، وليس لدى الوزارة مانع من إشراك من يريد المشاركة في المشروع.