زراعة النواب توصي مصانع الأسمدة بتوفير الكميات اللازمة لـ 9.6 مليون فدان فى الموسم الصيفي

/685570/زراعة-النواب-توصي-مصانع-الأسمدة-بتوفير-الكميات-اللازمة-لـ-96-مليون-فدان-فى-الموسم-الصيفي

اوصت لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، خلال اجتماعهما المشترك اليوم، الإثنين، مصانع الأسمدة بضرورة انتاج كميات مناسبة لتغطية مساحة 9.6 مليون فدان مزروعة على مستوى الجمهورية، أي كانت طرق الاستلام أو نسب التفاوت فى الانتاج بين المصانع.

دوت الخليج

تفاصيل اجتماع لجنتي الزراعة بمجلسي النواب والشيوخ اليوم

وطالبت اللجنتين، ممثلي الحكومة بإيفاد اللجنة بالبيانات الكاملة المتعلقة بالموسم الصيفي، فى اجتماع اللجنة الثلاثاء المقبل، موضحا أنه سيتم ارسال مذكرة لوزير الزراعة االسيد القصير، وبموافقة بالاتفاق بين لجنة الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، تطالبا فيها بإيفاد اللجنتين بتفاصيل الكميات التي سيتم صرفها للمزراعين فى الموسم الصيفي، إضافة إلى تحديد موعم التسليم.

وفي سياق متصل، أكد النائب هشام الحصري، رئيس زراعة النواب، على التنسيق الكامل والتعاون المثمر، بين لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ،لتوحيد الرؤى والجهود من أجل توفير احتياجات المزارع من الأسمدة.

ووجه الحصري سؤال لممثلي الحكومة عن المساحة المزروعة واحتياجاتها، والنسبة التي تمثلها من انتاج المصانع، كما تسائل عن رؤية وزارة الزراعة لحل مشاكل الصرف لعدم الرجوع لأزمات الاسمدة مرة آخري، لافتا إلى أن كل الجمعيات تحتوي على بواقي أسمدة من الموسم الشتوي.

هذا ووافقت لجنة الزراعة بمجلس النواب، برئاسة النائب اللواء هشام الحصرى اليوم ، على قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بإعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.

ويأتي القانون فى إطار خطة الدولة لتطوير محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة بالهيئة الزراعية المصرية، بهدف تعزيز مكانتها كأحدى افضل المزارع الدولية التى تمتلك انقى السلالات من الخيول العربية على مستوى العالم واحياء وإعادة الإرث المصرى فى تربية وانتاج الخيول المصرية العربية الأصيلة.