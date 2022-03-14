/685569/الصحة--تشن-حملة-مكبرة-لضبط-المنشآت-الطبية-المخالفة-بالغربية

قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالغربية ، بحملة مفاجئة على المنشآت الطبية غير الحكومية بنطاق مركز بسيون ، وسمنود ، قطور التابع لمحافظة الغربية ، حيث تم المرور على عدد من العيادات الطبية الخاصة ومعامل التحاليل والمراكز الطبية.

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 19 معمل تحاليل طبية وعيادة خاصة، لعدم وجود تراخيص، وتم اعطاء إنذارات الى 4 معامل تحاليل وعيادة خاصة بمركز بسيون كما تم غلق وتشميع 6 عيادات ومعامل طبية وإعطاء إنذار بالغلق بنطاق مركز قطور ، وكذا غلق وتشميع 3 عيادات ومعامل بنطاق مركز سمنود وإعطاء إنذارات بالغلق لبعض العيادات والمعامل التي لم تستكمل شروط الترخيص

من جانبه أكد الدكتور عبدالناصرحميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية ، على استمرار تكثيف الجهود المبذولة من الإدارات الرقابية المختلفة بالمديرية على جميع المنشآت بالمحافظة سواء الطبية أو الغذائية أو غيرها وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

حملات مكثفة لضبط المنشأت الطبية المخالفة بالغربية

جاءت الحملة بناء على توجيهات هيئة الرقابة الادارية بالغربية ، بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الصحية والعيادات الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة، لإحكام الرقابة عليها، والتأكد من حصولها على كافة التراخيص اللازمة والتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية بها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين دون تهاون أو تقصير

قام الدكتور الهيثم عبد الحافظ مدير ادارة العلاج الحر بتشكيل لجنة مكبرة للمرور على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظه بعد ما وردت معلومات من بعض المواطنين بقيام هذه العيادات بمزاولة النشاط دون إصدار ترخيص للمكان وبالمخالفة للقانون، وضمن لجنة الاغلاق الدكتور أحمد كامل الشيخ إدارة العلاج الحر بالمديرية والدكتور مهاب صلاح والدكتور إبراهيم عامر فقد قامت اللجنة بالتفتيش ومتابعة سير العمل والالتزام بالإجراءات الإحترازية وشروط الترخيص ومعايير الجودة . وتنفيذ الغلق الإداري للمنشأت الطبية المخالفة لشروط الترخيص .

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية قد قام اليوم بجولة تفقدية لعدد من مشروعات مبادرة “حياة كريمة” والتى انطلقت مرحلتها الثانية خلال الأيام الماضية.