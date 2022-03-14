/685568/راحة-لعمر-السعيد-وحازم-إمام-من-تدريبات-الزمالك

حصل حازم إمام وعمر السعيد على راحة من تدريبات الزمالك اليوم المقامه على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء حصول حازم إمام علر راحة بعدما حصل على إذن من الجهاز الفني بقيادة فيريرا، لظروفه الخاصة.

كما جاء نفس الأمر لعمر السعيد مهاجم الفريق، الذي حصل على راحة أيضاً لظروفه الخاصة، ووافق المدرب البرتغالي على الفور على طلب اللاعب.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو يوم السبت القادم، ضمن مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وودع الفريق البطولة بشكل رسمي بعد الخسارة الأخيرة من الوداد بهدف نظيف، وفوز بترو أتليتكو على ساجرادا، لتصبح المواجهتين المتبقيتين للزماك دون جدوى.

تدريبات الزمالك

وخصص فيريرا تدريبات بدنية للاعبين تحت إشراف أندريه فيليب سوزا مدرب الأحمال، ليرفع من الحمل البدني للاعبين خلال الفترة القادمة.

وقام فيريرا بتقسيم اللاعبين إلى مجموعتين لإقامة تقسيمة قوية بينهم، وشرح خلالها الاخطاء التي وقعوا فيها المباريات الأخيرة كما حفظهم بعض الفنيات والتكتيكات التي يريد تطبيقها خلال الفترة القادمة.

حرص فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، علي التدخل من أجل انهاء حالة الانقسام بين المجلس واللاعبين المنتهي عقودهم ، حيث تحدث مع أمير مرتضى لمعرفة الأمور بالكامل بسبب تضارب التصريحات الأخيرة التي صرح بها رئيس النادي.

فيما قرر المدير الفني عقد جلسة مع بن شرقي وطارق حامد وابو جبل قبل السفر إلى انجولا ومعرفة أسباب أزمات التجديد والعمل على تقريب وجهات النظر واعادة الهدوء والاستقرار مرة اخرى للفريق.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث - نقطتين.

4- ساجراداالمركز الرابع - نقطة واحدة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.