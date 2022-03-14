مصر المقاصة يقصو بني عبيد بثنائية من كأس مصر

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حقق مصر المقاصة الفوز على بني عبيد بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء جمع بين الفريقين في الدور الـ 32 من منافسات بطولة كأس مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

افتتح خالد صلاح سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الثلاثين من عمر اللقاء، ليحسم نتيجة المباراة من بداية اللقاء.

وأكد محمود فهمي بالهدف الثاني في المباراة في الدقيقة السبعين من عمر اللقاء، ليحسم نتيجة المواجه بثنائية دون رد، ويخطف بطاقة التأهل للدور القادم.

تشكيل الفريقين في المباراة

تشكيل مصر للمقاصة: أحمد طارق سليمان - علي فتحي - محمد عقل - خالد صلاح - محمود فهمي - كريم حلاوه - كريم عرفات - سيرجي إريك - إسلام زيادة - منعم - أتولي جوزيف.

تشكيل بني عبيد: أحمد حطب - عمر حامد - مصطفى محمد - محمد جمعة - علي بسيوني - بسام وحيد - صبري السيد - محمد حاتم - محمد السيد - أحمد يوسف - محمد زغلي.

وضمن مصر للمقاصة البطاقة العاشرة في دور الـ 16 بعد كل من: المقاولون العرب وإنبي وكفر الشيخ والجونة والإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا وطلائع الجيش وإيسترن كومباني والبنك الأهلي.

طلائع الجيش وإيسترن كومباني

حقق طلائع الجيش فوز سهل على حلون العام بنتيجة 3/1، حيث ظهر لاعبوه بشكل أفضل وسيطرة كبيرة على المباراة نظراً لفاؤق الإمكانيات والخبرات بين لاعبي الفريقين.

فيما جاءت نتيجة اللقاء الثاني بفوز إيسترن كومباني على غزل المحلة بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 4/2 بعد نهاية الوقت الاصلي بالتعادل بنتيجة 1/1، ليطيح إيسرن كومباني بغزل المحلة ويتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر في صدمة لجماهير المحلة.

حقق الإسماعيلي فوز صعب على نظيره بتروجيت بركلات الجزاء الترجيحية بنتيجة 5/4، بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وظهر الإسماعيلي بشكل متواضع في بداية اللقاء، في المقابل طبق لاعبي بتروجيت الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة على مرمى الدراويش.