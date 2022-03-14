الأوقاف: نصف مليون شنطة و800 طن لحوم للأسر الأولى بالرعاية بمناسبة رمضان

أكدت وزارة الأوقاف، أنه في إطار الدور المجتمعي لوزارة الأوقاف، تقوم الوزارة بالتنسيق مع كل من وزارتي التموين والتضامن الاجتماعي والمحافظين، بشأن توزيع نصف مليون شنطة غذائية بواقع ألفي طن (ألف طن سكر + ألف طن أرز)، بالإضافة إلى خمسمائة طن لحوم .
وأوضحت وزارة الأوقاف فى بيان، أن ذلك من الموارد الذاتية للوزارة، إضافة إلى 300 طن لحوم أخرى يتم توزيعها بواقع 200 طن قبل شهر رمضان المبارك، و100 طن بعد شهر رمضان المبارك ليصل إجمالي ما يتم توزيعه 2000 طن سلع غذائية، و800 طن لحوم من صكوك الإطعام .
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