وزير الدفاع يلتقى بمقاتلى قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

إلتقى الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، عدداً من مقاتلى قوات حرس الحدود، والذى يأتى فى اطار اللقاءات التى تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التى ترتبط بالقوات المسلحة علي كافة المستويات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .

بدأ اللقاء بكلمة اللواء أركان حرب عماد اليمانى قائد قوات حرس الحدود التى أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير قوات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والوسائل التكنولوجية المتطورة لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية ، كما أكد على أن رجال حرس الحدود يواصلون العمل ليلاً نهاراً ويبذلون الغالى والنفيس من أجل حماية حدود الوطن وسلامة أراضيه، أعقبها عرض فيلم تسجيلى تناول أبرز جهود قوات حرس الحدود والنجاحات التى حققتها خلال الفترة الماضية عبر مختلف الحدود والإتجاهات الإستراتيجية للدولة المصرية .

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمقاتلى حرس الحدود، كما أشاد بالجهد الذى يبذله رجال حرس الحدود فى التصدى بكل إصرار وعزيمة للمهربين والمتسللين والمخربين والعناصر الإجرامية التى تستهدف المساس بالأمن القومى المصرى عبر الحدود.

كما أدار حواراً مع مقاتلى قوات حرس الحدود تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية ، وطالبهم بضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية والإستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بإعتبارهم عيون مصر الساهرة التى تحمى حدود الوطن وتصون مقدساته .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بتكريم المتميزين من رجال قوات حرس الحدود تقديراً لجهودهم وتفانيهم فى آداء المهام والواجبات المكلفين بها ، فضلاً عن نجاحاتهم المتتالية فى ضبط العديد من عمليات التسلل والتهريب عبر الحدود الممتدة على كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة .