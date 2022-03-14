جدة - نرمين السيد - وقال مدير عام المستشفى الدكتور تامر حمدى - فى بيان اليوم الاثنين - إنه "تم إجراء عملية جراحية عاجلة وخطيرة لطفل يعانى من كسر غير مستقر أعلى مفصل الكوع مع وجود قصور بالدورة الدموية للطرف العلوى وإصابة بالشريان الرئيس المغذى للطرف العلوى نتيجة الكسر وعدم إحساس النبض".
وأضاف أن ذلك استدعى إجراء جراحة عاجلة بمجرد وصول الطفل إلى المستشفى، وتم استكشاف وتسليك وإصلاح الشريان المصاب ورجوع الدموية للطرف العلوى مرة أخرى وتثبيت الكسر وإنقاذ طرف المريض من البتر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فريق طبى بمستشفى بئر العبد التخصصى ينجح فى إنقاذ يد طفل من البتر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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