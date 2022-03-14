عاجل- 4 فئات ممنوعة من صرف منحة رمضان بالأزهر

جدة - نرمين السيد - ونص قرار شيخ الأزهر، على صرف مكافأة ألف جنيه للعاملين بالمناطق والإدارات التعليمية والمعاهد الأزهرية، الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين بنظام الحصة.

وفيما يلى الفئات الغير مستحقة للمكافأة:

- كل من حضر وشارك فى امتحانات الفصل الدراسى الأول، وخرج للمعاش أو توفى بعد اعتماد المنحة فى الثامن من مارس 2022.

- الموظف الموجود على رأس العمل، وباشر عمله بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل.

- العاملات المتعاقدات على رياض الأطفال.

- الطالبات اللاتى يؤدين الخدمة العامة بالمعاهد الأزهرية.

من جهة أخرى، قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الأزهر، أمس، صرف ألف جنيه مكافأة للعاملين بالجامعة والجهات التابعة لها كافة، نظرا للجهد المبذول فى ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا والإجراءات الاحترازية المتخذة فى هذا الشأن.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف 450 جنيها لجميع العاملين، ووجه بالعمل على سرعة صرفها قبل بداية الشهر الكريم أو مع بدايته.