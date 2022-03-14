جدة - نرمين السيد - وتلقى مركز عمليات المحافظة - وفقا لبيان صادر اليوم الإثنين، عن محافظة البحر الأحمر - إخطارا من كهرباء الغردقة يفيد بأنه سيتم فصل التيار الكهربائى عن منطقة باتا ومنطقة الصرف الصحى ونادى الغردقة الرياضى والمجلس المحلى واستراحة المحافظة، وذلك غدا من الساعة 9 صباحا حتى 2 ظهرا، لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. فصل التيار الكهربائى عن عدة مناطق سكنية بالغردقة للصيانة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.