«إيجابية المسحة».. هاني نعمة الله يكشف لـ دوت الخليج عن شرط أخذ علاج كورونا الجديد

/685565/إيجابية-المسحة-هاني-نعمة-الله-يكشف-لـ-تحيا-مصر-عن-شرط-أخذ-علاج-كورونا-الجديد

قدم الدكتور هاني نعمة الله أستاذ أمراض القلب وعضو مجلس الشيوخ، الشكر للحكومة علي المجهودات التي تبذلها في مكافحة وباء فيروس كورونا، من خلال التنبيه علي الإجراءات الاحترازية، مضيفا: العالم حاليا اقتنع أن الإجراءات الاحترازية أهم من التطعيم.

دوت الخليج

و هنأ نعمة الله، في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج، وزارة الصحة علي توفير اللقاحات لكل أفراد الشعب بكميات كبيرة بلغت 50مليون جرعة، فضلا عن توفيرها الجرعة الثالثة، مضيفا: مع بداية التطعيم كان يوجد زحام شديد علي الأماكن المخصصة لأخذ اللقاحات ولكن الآن لا يوجد زحام، بالإضافة إلي توفير اللقاحات بالمجان للمصريين و لجميع اللاجئين في مصر والذين بلغ عددهم 7 مليون.

الدكتور هاني نعمة الله يطالب المواطنين بالإلتزام بالإجراءات الاحترازية

وتابع عضو مجلس الشيوخ: الجائحة في طريقها للإنخفاض لكنها مازالت موجودة، محذرا من التجمعات في رمضان، لأن وباء كورونا مازال موجود، لافتا أن عدد الإصابات انخفض لأن أعراض الفيروس تكون خفيفة، متمنيا من المواطنين أن يلتزموا بالإجراءات الاحترازية وتطبيقها حتي مع رمضان.

وأكد نعمة الله، أن العالم في الوقت الحالي يتجه نحو تصنيع لقاح كورونا، وحاليا أصبح هناك علاج جديد ضد الفيروس ومتوفر في مصر من إنتاج شركة إيفا، ومصنوع في مصر ومتاح في الصيدليات، مضيفا:هذا العلاج المضاد للفيروس يشترط أخذه في حالة إذا كانت المسحة إيجابية للشخص، حيث لا يمكن أخذه احتياطيا، و يسمي مولنو بيرافير، ناصحا أنه في حالة إيجابية المسحة لابد من أخذ هذا العلاج فورا مع أخذ البروتوكول المصرح من وزارة الصحة.

إطلاق 1400 فريق طبي بقرى ونجوع المحافظات لتطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا

هذا و أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن تطعيم أكثر من مليون مواطن بالجرعات الثلاث (الأولى، والثانية، والتنشيطية) من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، ويأتي ذلك ضمن حملة «طرق الأبواب» التي انطلقت يوم 7 مارس الجاري، في محافظات (المنوفية، والفيوم، والمنيا، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان).

حملة «طرق الأبواب» تأتي في إطار حرص الوزارة على الوصول للمواطنين المستهدفين بالتطعيم في في الأماكن النائية بكافة محافظات الجمهورية، بهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، ورفع المناعة المجتمعية.