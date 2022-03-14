بصورة مثيرة.. عبير صبري تهنئ نفسها بعيد ميلادها

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يحل عيد ميلاد الفنانة عبير صبري اليوم 14 مارس، وبهذه المناسبة قررت صبري الاحتفال بنفسها قبل أن يحتفل بها الأخرون، وهنأت نفسها بصورة مثيرة على مواقع السوشيال ميديا؛ ليشاركها الجمهور أمنياته له في عامها الجديد.

دوت الخليج يرصد تهنأة عبير صبري نفسها في عيد ميلاها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

عبير صبري تهنأة نفسها في يوم ملادها بصورة مثيرة

نشرت الفنانة عبير صبري صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بفستان ضيق يبرز أنوثتها ورشاقتها، بنقشة النمر المثيرة؛ لتؤكد أن العمر مجرد رقم، وأنها مازالت محتفظة بجمالها وأنوثتها مهما مرت السنوات، وظهرت في الصورة وهي في إسطبل خيل وورائها حصان في الصورة، وعلقت على الصورة وقالت: "عيد ميلادي النهارده كل سنه وانا طيبه ربنا يبعتلي ايام حلوه ويريح بالي".

أمنيات النجوم للفنانة عبير صبري في عيد ميلادها

أعرب عدد من النجوم للفنانة عبير صبري عن أمنياتهم الطيبة لها في عامها الجديد، وكتبوها من خلال التعليقات على الصورة التي نشرتها عبير على الإنستجرام، فكان أولهم الفنان محمد محمود عبد العزيز، الذي قال: "Happy birthday biro"، كما فعلت الفنانة هاجر أحمد التي كتبت ما معناه: "عيد ميلاد سعيد يا أجمل إمرأة، أحبك"، وتبعتها النجمة سوسن بدر وكتبت: "كل سنة وانتي طيبة يا أطيب قلب وربنا يرزقك كل اللى تتمنيه يا حبيبتي"، وجاء بعدها تعليق مي سليم التي قالت: "كل سنة وانتي طيبة و بخير و عقبال مليون سنة".

فنانون يهنئون عبير صبري بعيد ميلادها

وتتابعت التعليقات على صورة عبير صبري على إنستجرام، بالتهنئة بعيد ميلاها، فقال خالد أنور: "كل سنة و انتي طيبة و دايما قمر"، وتمنت لها الإعلامية خديجة الرحالي حياة ملية بالسعادة والصحة والحب، وبعدها كتبت إيمي إسلام: "كل سنة و انتي جميلة و يارب كل ايامك الجاية حلوة".

كما شارك متابعي الفنانة عبير على موقع الإنستجرام بكتابة أمنايتهم الطيبة لها في عيد ميلادها، وتهنئتها على نفس المنوال، مما يظهر حب الجمهور لعبير صبري وتمنيهم لها بكل الخير والسعادة في بداية عام جديد لها.