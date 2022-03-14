فيديو.. اسما ابراهيم تكشف لـ دوت الخليج كيفية استعدادها لبرنامجها: «بقرأ قرآن»

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تم تكريم الإعلامية الشهيرة أسما إبراهيم مقدمة البرنامج صاحب الشهرة الواسعة «حبر سري» وذلك خلال مهرجان وشوشة للأفضل عام 2021 الذي انعقد خلال الأيام القليلة الماضية، وفي لقاء خاص لـ اسما ابراهيم مع دوت الخليج نرصد لكم تصريحاتها وذلك خلال السطور القادمة.

تكريم أسما إبراهيم في مهرجان وشوشة

حصلت اسمها ابراهيم على أفضل إعلامية ومقدمة برامج في مهرجان وشوشة لعام 2021 وأعربت لـ دوت الخليج عن سعادتها البالغة بهذه المسؤلية التي على عاتقها، كما عبرت عن شكرها وإمتنانها لكل من ساهم في التصويت لها والذي أهلها للحصول على جائزة أفضل مذيعة ومقدمة برامج.

إستعداد أسما إبراهيم لبرنامج حبر سري

كما شكفت لـ دوت الخليج عن كيفية إستعدادها لتقديم حلقة جديدة من برنامجها، وقالت: بستعد من خلال إني أقرأ قرآن وأنام بعدها على طول.

معلومات عن أسما إبراهيم

اسمها أسماء إبراهيم محمد على طالبة في جامعة حلوان رفضت الاعتراف باسم إسرائيل بدل فلسطين على خريطة منشورة داخل كتاب المجتمع المصري الصادر عن كلية الآداب في جامعة القاهرة عام 2005 من تأليف مجموعة من الأساتذة وكانت الخارطة ضمن جزء من الكتاب قام بتأليفه الأستاذ محمد صبري محسوب تحت عنوان التكوين الجغرافي للمجتمع المصري.

فقامت أسماء بتحرير شكوى ضد مدرسة مساق الجغرافيا الاقتصادية الأستاذة ماجدة جمعة إلى الأستاذة الدكتورة منى الكيالى، رئيسة قسم الجغرافيا بكلية الآداب، والتي تم قيدها برقم (41) لسنة 2009 تحقيق أعضاء هيئة التدريس.

وتضمن نص الشكوى التالي:

عندما ذهبنا-نحن الطلاب- للتحدث اليها بشأن هذا الامر في اليوم الموافق الخميس 22\1\2009م، فما كان منها إلا أنها ثارت أمامنا قائلة: «اسمها إسرائيل يعنى إسرائيل، يا ماما دى دولة معترف بيها من العالم كله، اللى في دماغكم دي أوهام، هي اسمها إسرائيل، وهتكتبيها في الامتحان إسرائيل يعنى إسرائيل، واللى هيكتب غير كده هيسقط». وعندما أوضحنا لها أننا طلاب في قسم التاريخ، وأن كافة أساتذتنا الأفاضل ومعلمينا الكبار الأفذاذ يتفضلون بتعليمها لنا ك(فلسطين) وأنها الأستاذة الوحيدة التي تكتبها على الخريطة (إسرائيل)، فما كان منها إلا أنها رفضت أن تسمعنا وانصرفت. قامت أسماء بنشر الشكوى بجريدة المصري اليوم نسخة الأحد الموافق 29 مارس 2003 - السنة الخامسة- العدد1750 قامت معلمة مساق الجغرافيا الاقتصادية الأستاذة ماجدة جمعة برفع قضية سب وقذف ضد أسماء إبراهيم. في محكمة جنح حلوان، ولكن تبرأت أسماء من هذه التهمة.