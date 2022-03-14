/685554/بعد-حظر-قنواتها-الإعلامية روسيا-تهدد-بحظر-يوتيوب حال-عدم-استجابة-جوجل-لمطالبها

أذاعت قناة سكاى نيوز فى خبر عاجل، خبر يفيد تهديد الدولة الروسية بحظر يوتيوب إن لم تستجب شركة جوجل، لطلبها، وذلك بعد ان قامت الشركة بحظر قنواتها الإعلامية على يوتيوب.

دوت الخليج

البداية كانت بحظر موقع يويتوب قناة رسيا اليوم بشكل فورى فى جميع أنحاء العالم

وكان قبلها قام موقع يويتوب بالاعلان عن حظر قنوات الإعلام الروسية الممولة من الحكومة بشكل فورى فى جميع أنحاء العالم.

روسيا تهدد بحظر يوتيوب حال عدم استجابة جوجل لمطالبها

بيان شركة يويتوب الذي اذعته قناة سكاي نويز جاء كالتالي:” نحن الآن نحظر قنوات "يوتيوب" المرتبطة بوسائل الإعلام الحكومية الروسية فى جميع أنحاء العالم"، وأكد أن "التغيير يدخل حيز التنفيذ على الفور”.

وفسرت الشركة سبب اتخاذ القرار هو المبادئ الإرشادية" التى تمنع "التقليل من أهمية" "الأحداث العنيفة" الموثقة.. متابعة:” نقوم الآن بإزالة الفيديوهات المرتبطة بالغزو الروسى على أوكرانيا، والتى تنتهك سياستنا".

إغلاق المجال الجوى أمام الطيران الروسى

تجدر الاشارة إلى أن رئيس وزراء أوكرانيادنيس أناتوليفيج شميكال، أكد خلال كلمته اليوم الأثنين، أن بلاده مازالت تطالب بإغلاق المجال الجوى أمام الطيران الروسى، داعيا أوروبا لوقف واردات النفط والغاز من روسيا.

وأكد رئيس وزراء أوكرانيادنيس أناتوليفيج شميكال على أن العقوبات التى تم فرضها على روسيا هى عقوبات غير كافية ولم تؤثر وتضغط على روسيا بالشكل اللازم.

تصريحات رئيس وزراء أوكرانيا اليوم الاثنين

وأضاف رئيس وزراء أوكرانيادنيس أناتوليفيج شميكال أن الدولة الروسية مازالت تواصل هجومها على الأراضى الأوكرانية ولازالت تواصل عمليتها العسكرية بكييف، ولذلك نطالب بفرض وتنفيذ عقوبات أشد قسوة على روسيا.