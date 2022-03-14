فيريرا يعقد جلسة خاصة مع أيمن حفني

اجتمع جيسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك، بأيمن حفني قبل بداية المران بمقر النادي في ميت عقبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاءت الجلسة من أجل الاطمئنان على اللاعب خلال فترة التأهيل التي يخضعها الأن، قبل نزوله التدريبات، وأكد المدرب البرتغالي لأيمن حفني بأنه سيعتمد عليه بعد عودته من الإصابة وإنتهاء فترة تأهيله.

عودة أيمن حفني للمشاركة مع الزمالك مرة أخرى

وكان أيمن حفني من اهم أسلحة فيريرا مع الزمالك في ولايته الأولى مع القلعة البيضاء التي حصد خلالها ثنائية الدوري والكأس.

ويستعد الزمالك لمواجهة بترو أتليتكو يوم السبت القادم، ضمن مباتريات الجولة الخامسةمن دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وودع الفريق البطولة بشكل رسمي بعد الخسارة الأخيرة من الوداد بهدف نظيف، وفوز بترو أتليتكو على ساجرادا، لتصبح المواجهتين المتبقيتين للزماك دون جدوى.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

1- الوداد المركز الأول9 نقاط.

2- بترو أتلتيكو المركز الثاني 7 نقاط.

3- الزمالك المركز الثالث - نقطتين.

4- ساجراداالمركز الرابع - نقطة واحدة.

مواعيد مباريات الزمالك القادمة

بيراميدز والزمالك يوم 6 أبريل المقبل بإستاد الدفاع في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر.

المقاصة والزمالك يوم 9 أبريل بإستاد الكلية الحربية في الجولة الثالثة عشر.

مرتضى منصور ينفي توقيع عقوبات إضافية على محمود علاء

نفى المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، توقيع أي عقوبات إضافية على محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم.

وكانت خرجت أنباء تفيد بتوقيع عقوبات إضافية على محمود علاء بإيقافة لنهاية الموسم، وهو ما نفاه مسئولوا نادي الزمالك.

بيان الزمالك

وأصدر مسئولوا الزمالك بيان كالتالي: "أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أنه لم تصدر أي عقوبات أخرى بخلاف التى أعلنها مساء الأمس عقب مباراة الوداد المغربي في الجولة الرابعة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بشأن اللاعبين نافيا ما تردد عن إيقاف محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لنهايه الموسم كما تردد في الآونة الأخيرة".