ضبط 300 مخالفة تموينية بأسواق كفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 310 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز وغلق مقهيين لضبط شيش، وتصرف مخبز في 500 كيلو دقيق.

قال اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تمكنت الحملات من تحرير 310 محضراً،من بينهم 46 نقص وزن، و17 محضر مواصفات، و 96 مخالفات أخرى، وضبط كميات من اللحوم المذبوحة خارج السلخانه، ولحوم مجمدة غير صالحه،وحررت الحملة 8 محاضر، كما حررت الحملات 142 محضراً متنوعاً، كما تم ضبط تصرف في 500 كيلو دقيق مدعم، كما تم ضبط عدد من الشيش بأحد المقاهي.

وأضاف محافظ كفر الشيخ ،أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك ، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض الاحتكار.

فحص 1600 مواطن بقوافل حياة كريمة

وفى سياق متصل شهدت قرية الضبعه التابعة لمركز الرياض ، قافلة طبية، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار يومين " السبت والأحد "، بحضور فريق من وزارة الصحة، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة.

وتأتي القافلة في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية، وشهدت الحملة عقد ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن فيروس كورونا المستجد، وقافلة طبية للكشف، وصرف العلاج مجاناً لأهالى القرية والقرى المجاورة.

حياة كريمة تبتسم للبسطاء

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أجري الكشف الطبي على 1630 مواطناً ومواطنة، وتم تحويل 50 حالة لمستشفيات متخصصة لإجراء العمليات اللازمة، وضمت القافلة 10 تخصصات متعددة " باطنة، أطفال، جراحة جلدية، أسنان، نساء، مسالك بولية، وقسم للتقارير الطبية، وصيدلية، بالإضافة لصرف الأدوية من الصيدلية التي ضمت 160 صنف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات بمستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، وتتوالى القوافل الطبية بالقرى الأشد احتياجاً، لتوفير الخدمات الطبية لأهالينا بهذه القرى في كافة مراكز المحافظة.