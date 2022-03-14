/685550/تضامن-البحر-الأحمر-يعلن-شروط-اختيار-الأم-المثالية

عقد صباح اليوم بمديرية التضامن الاجتماعي بالبحر الأحمر ، اجتماع لجنة اختيار الأم المثالية لعام 2022 على مستوى المحافظة ، وذلك لمناقشة الاستعدادات النهائية لحفل إختيار الام المثالية والذي يقام برعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر .

وخلال الاجتماع أكد الدكتور السيد سعداوي مدير مديرية التضامن الاجتماعي أن اللجنة انتهت من تقييم السيرة الذاتية للمتقدمات ، وتم مراعاة كافة الضوابط والشروط لإختيار الأم المثالية دون ذكر أسمائهن أو محل إقامتهن تحقيقًا لمبدأ الشفافية ، حيث تم تناول قصص كفاحهن فى تربية أبنائهن وعطاءات الأم للأسرة، وترسيخ القيم الإنسانية بهم ، وإعلاء معنى الأسرة في نفوسهم، وقدرة تلك الأم على المحافظة على تماسك الأسرة وترابطها ، والحرص على أنها تقوم بالتوازن بين تعدد المسؤوليات الخاصة بها، وتعزيز القيم الإيجابية للأبناء واحتضانهم ورعايتهم بالعطف والحنان، و مدى قدرة حفاظ الأم المتقدمة على كيان الأسرة.

كما أكد مدير المديرية أن عدد المتقدمات بلغ 34 سيدة لهذا العام ، تم اختيار عدد 16 سيدة منهن ، مما انطبقت عليهن شروط المسابقة لإختيار ثلاث أمهات مثاليات علي مستوي المحافظة و أم مثالية علي كل مدينة ، وتم استبعاد 18 سيدة لعدم انطباق الشروط الأساسية ، كما تم اختيار عدد 2 أم لإبن من ذوي الهمم وحالة واحدة لأم من ذوي القدرات الخاصة.

تضامن البحر الأحمر تعلن شروط اختيار الأم المثالية

وفي ذات السياق أضاف الاستاذ كرم عبد المقصود مدير إدارة الأمومة والطفولة بمديرية التضامن الاجتماعي أنه من ضمن شروط الاختيار الخاصة للفئات هذا العام ألا تقل سن الأم عن 50 عاما في ديسمبر 2021 ، والإلمام بالقراءة والكتابة على الأقل ، وأن يكون جميع الأبناء حاصلين على مؤهل عالٍ أو في الفرق النهائية بالكليات أو أحد الأبناء حاصل على مؤهل فني متوسط ومتميز بأحد المهن ويُستثنى الابن أو الابنة من ذوي الإعاقات الذهنية أو غير القابل للتعلم .

يذكر أن لجنة اختيار الأم المثالية تم تشكيلها بقرار اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر ، وتحت إشراف اللواء محمد بنداري السكرتير العام للمحافظة ، و ضمت 15 عضواً يمثلون جميع فئات المجتمع “الجمعيات الأهلية _ الجمعية الخيرية القبطية _ رجال الأعمال _ أعضاء مجلس النواب _ الأزهر _ الثقافة _ المجالس القومية للمرأة والأمومة والطفولة وشئون الإعاقة _ البوابة الإلكترونية” والعلاقات العامة بالمحافظة.