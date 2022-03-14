/685544/رئيس-جامعة-كفرالشيخ-يكرم-الطلاب-ذوي-الهمم-خلال-معسكر-قادرون-باختلاف

شهد رئيس جامعة كفرالشيخ الدكتور عبدالرازق دسوقي ،اليوم الإثنين انطلاق فعاليات معسكر قادرون باختلاف “إرادة وتحدى”، الذي تنظمه وحدة التضامن الاجتماعي بالجامعة في كلية التربية النوعية، بمشاركة جمعية الهلال الأحمر، بحضور الدكتور حسن يونس والدكتور رضا صالح و الدكتور محمد عبدالعال نواب رئيس الجامعة و الدكتور أماني شاكر عميد كلية التربية النوعية ، ومشاركة الطلاب المتطوعين بالجامعة، وطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وتضمنت فعاليات المعسكر تدريب ذوى الهمم ا”لإعاقة البصرية” على الإسعافات الأولية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة الثقافية والاجتماعية والترفيهية. قال رئيس الجامعة الدكتور عبدالرازق دسوقي، إن المعسكر جاء تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة لدعم الطلاب ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة، وتمكينهم من ممارسة الأنشطة المختلفة " الرياضية والفنية والاجتماعية والثقافية ". وأوضح بأن أبناء الجامعة من ذوي الهمم استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في المسابقات المتنوعة خارج الجامعة، وحصدوا مراكز متقدمة و ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، مؤكدا تقديم سبل الدعم و الرعاية اللازمة لهم وإدماجهم في المجتمع.

فحص 1600 مواطن بقوافل حياة كريمة فى كفر الشيخ

شهدت قرية الضبعه التابعة لمركز الرياض ، قافلة طبية، تنفيذاً لتكليفات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، على مدار يومين " السبت والأحد "، بحضور فريق من وزارة الصحة، بإشراف الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة.

وتأتي القافلة في إطار الاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرا والمحرومة من الخدمات الطبية، وشهدت الحملة عقد ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن فيروس كورونا المستجد، وقافلة طبية للكشف، وصرف العلاج مجاناً لأهالى القرية والقرى المجاورة.

قوافل حياة كريمة تجوب شوارع كفر الشيخ

أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أجري الكشف الطبي على 1630 مواطناً ومواطنة، وتم تحويل 50 حالة لمستشفيات متخصصة لإجراء العمليات اللازمة، وضمت القافلة 10 تخصصات متعددة " باطنة، أطفال، جراحة جلدية، أسنان، نساء، مسالك بولية، وقسم للتقارير الطبية، وصيدلية، بالإضافة لصرف الأدوية من الصيدلية التي ضمت 160 صنف.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه تم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات بمستشفيات وزارة الصحة، والتأمين الصحي، وتتوالى القوافل الطبية بالقرى الأشد احتياجاً، لتوفير الخدمات الطبية لأهالينا بهذه القرى في كافة مراكز المحافظة.