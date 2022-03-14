/685563/زعيم-كوريا-الشمالية-يجامل-بوتين-ويزعج-أمريكا-وأوكرانيا

دوت الخليج

قال الفيديو إنه لأول مرة في العالم روسيا تضرب طائرات البيرقدار التركية، والمجنون يزعج جيرانه مشتهيا رائحة البارود ويريد تجريب المزيد من الصواريخ، فما الذي يريده مجنون كوريا يا سادة.

لأول مرة في العالم روسيا تضرب طائرات البيرقدار التركية

وأوضح الفيديو أن هناك حشد أمريكي وغربي في بولندا، فهل تزحف الحرب نحوها يا ترى، الدخان يغطي مناطق في كييف فما الذي يجري وهل تستولي موسكو على الدعم الغربي الذي يصل أوكرانيا، وبايدن يحذر من جديد ولكن أذن بوتين صماء تجاة تهديدات واشنطن.

وجاء في الفيديو أن موسكو تقول بأنها تمتلاك أدلة تدين أمريكا، فما هو موقف مجلس الأمن الدولي، طيور انتحارية تتجه نحو روسيا، ووزارة الدفاع الروسية تعلن أنها قبضت عليها. هناك أشياء متواصلة فالحصار حول كييف وغيرها من المدن لا ينقطع والعقوبات الأمريكية لروسيا تتجدد وخسائر أوكرانيا تتأكد ومحاولة ضرب روسيا بسلاحها تعود من جديد.

وأشار الفيديو إلى أن ألسنة اللهب تتصاعد والدخان الكثيف يغطي المنطقة في كييف حيث ضربت القوات الروسية مسيرات أوكرانية من صناعة تركية من طراز بيرقدار وهذا فقد أصيب زيلينسكي بخيبة أمل كبيرة لأن بيرقدار هي أحد أقوي الأسلحة التي يقاتل بها ضد الروس.

وأوضح الفيديو أن الزعيم الكورسي الشمالي كيم جونغ أون يدعو إلى توسيع موقع لإطلاق صواريخ بالستية عابرة للقارات وتحويله لقاعدة متطورة للغاية من أجل أن تصبح قوة فضائية، هذا وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صاروخا قبل أيام وسبقه عدة تجارب أخرى.

ونوه الفيديو أن 11 دولة منها أمريكا أعربت عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولى بلإدانة هذه التجارب ويري البيت الأبيض أن هذا تصعيد خطير، بينما يرفع حزب العمال في كوريا من استعدادته والتأهب للحرب في حال قامت حرب.