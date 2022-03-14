« توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة »و«تشارك في ملتقي القيادات الشبابية والإعلامية» ومنتدياتها تبدأ العمل بسلسلة جديدة من المبادرات..نشاط موسع لتنسيقية الشباب اليوم

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تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في ملتقي القيادات الشبابية والإعلامية

التنسيقية تهنىء إبراهيم رمضان لإختياره ضمن مبادرة "كن سفيرا للتنمية المستدامة “ ‏

منتديات التنسيقية تبدأ العمل بسلسلة جديدة من المبادرات

دوت الخليج

قامت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بنشاط مكثف اليوم، حيث شارك اعضائها فى العديد ممن الفعاليات فى مختلف المجالات، حيث وتم توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لخلق جيل قادر على القيادة، إضافة إلى المشاركة في ملتقي القيادات الشبابية والإعلامية برعاية وزارة الشباب، فضلا عن بدء منتديات التنسيقية العمل بسلسة جديدة من المبادرات.

وقع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، والنائبة سهى سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم الإثنين بروتوكول تعاون مشترك، للعمل على خلق جیل واع من الشباب وقادر على القيادة في المستقبل .

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين توقع بروتوكول تعاون مع جامعة القاهرة لخلق جيل قادر على القيادة

‏‎جاء بروتوكول التعاون في إطار سعي تنسیقیة شباب الأحزاب والسیاسیین لتنمیة الحياة المجتمعية والثقافية وغيرها، و تعزیز أواصر العمل المجتمعي والخدمي و تنمیة قدرات الشباب علمیا وثقافیا وسیاسیا، من خلال نوابھا بغرفتي البرلمان ونواب المحافظین وأعضائھا بالمحافظات لمساعدة قطاعات أوسع فى المجتمع، وسعیاً من التنسیقیة لترسیخ مبدأ التكامل على أسس التشاركیة وإیماناً منها بأھمیة الدور الذي تقوم به جامعة القاھرة وتحقیقاً للمستھدفات التى أعلنت عنھا الجامعة والمتمثلة فى تقدیم خدمة تعلیمیة وبحثیة تتبنى الابتكار وتؤھل معرفیا ومھاریا خریجاً قادرا على المنافسة في سوق العمل المحلیة والدولیة وخدمة المجتمع.

‏‎واتفق الطرفان على أن یتعاونا فیما بینھما للترويج الإعلامي للبرامج المختلفة الخاصة بالجامعة في نطاق أهداف التنسیقیة من خلال صفحات التنسيقية على شبكات التواصل الاجتماعي وأعضائها، وكذلك المشاركة في حملات التوعیة المختلفة التي تقوم بھا الجامعة وتوسیع نطاق تأثیرھا وفاعلیتھا، بالإضافة إلى العمل على تشجیع الشباب على الانخراط في المجالات المجتمعية، والقدرة علي القیادة، والتعاون في إعداد مواد القانون والتشریعات العامة وخاصة التى قد تعرقل البیئة الجامعیة والبحثیة.

‏‎كما نص البروتوكول على إمداد التنسيقية بعروض توضیحیة و أوراق تعريفية عن برامج الجامعة وسیاساتھا المختلفة وعن المراكز التابعة لھا التي تقدم الخدمات المختلفة للطلاب والمواطنين، والعمل على عقد لقاء دوري بین الجامعة والتنسيقية مع مجموعات شبابیة مختلفة من طلبة الجامعة وخريجيها وأعضاء الھیئة المعاونة لعقد مناقشات حول القضایا العامة.

هذا بالإضافة إلي دعوة ممثلي التنسيقية في كافة الفاعلیات والمؤتمرات التي تعقدھا جامعة القاھرة والجھات والمراكز التابعة لها، وإقامة فعاليات ومؤتمرات التنسيقية داخل الحرم الجامعي من خلال قاعة المؤتمرات المركزیة والقاعات الأخرى طبقا لحجم وأهمیة الفاعلیة والعمل على توفیر منح تعليمية متى أمكن ذلك أو دراسات علیا بأسعار مخفضة لأعضاء التنسيقية وتوفیر اشتراك لأعضاء التنسيقية في المكتبة المركزیة الخاصة بجامعة القاهرة. حضر مراسم توقيع البروتوكول عن التنسيقية كل من النائبة سهي سعيد عضو مجلس الشيوخ وأمين سر تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين والنائب حازم عمر نائب محافظ قنا وعضو مجلس أمناء التنسيقية، والنائبة رشا أبو شقرة عضو مجلس النواب عن التنسيقية، والنائب عمرو عزت عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومؤمن سيد و كريم الكناني ، وأحمد مبارك وإنچي مراد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تشارك في ملتقي القيادات الشبابية والإعلامية

يشارك وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في ملتقي القيادات الشبابية والإعلامية في الفترة من ١٣ إلي ١٦ مارس ٢٠٢٢ تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة.

بدأت فعاليات الملتقي، في اليوم الأول بالجلسة الإفتتاحية وكلمة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تلاها جلسة حوارية بين وزير الشباب والرياضة والمهندس أسامة الشيخ وشباب كليات الإعلام المشاركين من مختلف الجامعات المصرية .

واختتمت فعاليات اليوم الأول بجلسة عن الإعلام الرياضي ونبذ العنف والتعصب بالملاعب وتوسيع قاعدة الممارسة، شارك فيها الإعلامي عصام شلتوت و الناقد الرياضي حسن خلف الله ، وجلسة عن تحديات إعلام المرأة والطفل شارك فيها الإعلامية سهير شلبي، ممثل المجلس القومي للأمومة والطفولة . ضم وفد التنسيقية أحمد البشبيشي و كريم الكناني و محمد طه الحوشي و سالي أبو النصر ورحاب عبد الله ومينا كمال و عماد سلامة ومحمد الصوفي ومحمد حنفي وفاتن الفقي وشرين خالد أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

"التنسيقية " تهنىء إبراهيم رمضان لإختياره ضمن مبادرة "كن سفيرا للتنمية المستدامة "

هنأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، المهندس إبراهيم رمضان مدير أول مشروعات بالمكتب الفني لوزير المالية وعضو التنسيقية، لاختياره ضمن أفضل ٦٠ خريجا اجتازوا مبادرة "كن سفيرا للتنمية المستدامة" والتابعة لوزارة التخطيط والإصلاح الإداري . وتتمنى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مزيدا من التقدم والنجاح للمهندس إبراهيم رمضان فى حياته العملية والعلمية.

منتديات التنسيقية تبدأ العمل بسلسلة جديدة من المبادرات

بدأت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين العمل على مجموعة جديدة من المبادرات عبر توزيعها على منتديات التنسيقية المختلفة لتقديم رؤى واضحة بشأنها ومعالجة ما يواجهها من تحديات تشريعية أو تنفيذية. وتضم المبادرات الجديدة مبادرة "هي" وتستهدف وضع استراتيجية متكاملة لبناء المرأة المصرية على المستويات الاقتصادية والتوعوية والسياسية والصحية والاجتماعية، ومبادرة "دعم قطاع النقل البحري" وتقديم رؤية بشأن التحديات التي تواجهه، ومبادرة للنهوض بالصناعات الجلدية.

كما تتضمن المبادرات مبادرة شباب ووظائف المستقبل، ومبادرة إطلاق منصة لتحدي المخاطر، ومبادرة الشراكات الدولية، ومبادرة شركاء التنمية، ومبادرة تأهيل ذوي الهمم. ويتضمن العمل على المبادرات توزيعها على منتديات التنسيقية المعنية حيث يتولى كل منتدى تنظيم الاجتماعات الخاصة بكل مبادرة لمناقشتها واستقبال مقترحات الأعضاء في شأنها بهدف الوصول لرؤية واضحة تضع حلولا لما تواجهها من معوقات.

جدير بالذكر أن كافة منتديات التنسيقية تتضمن أعضاء تشريعين يتولوا مناقشة الأمور التشريعية بكل مبادرة، كما تضم أعضاء تنفيذين لمتابعة الشق التنفيذي. وكانت المنتديات قد انتهت مؤخّرا من مبادرات مشروع العدالة الثقافية الذي سيتم إطلاقه قَريبًا ويضم مبادرة محو الأمية وتطوير قصور الثقافة ومبادرة مكافحة الإدمان، كما انتهت من مبادرات أطفال بلا مأوى، ومبادرة النهوض بالسياحة.