نشرة أخبار الفن: أحمد فلوكس يهاجم أمينة خليل بسبب مشهد قديم.. زينة تُحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات تقشعر لها الأبدان.. محمد رمضان: «قدرت أكون أعلى أجر في مصر والوطن العربي في وقت قصير»

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شهدت الساحة الفنية اليوم الأحد الموافق 14 من شهر مارس الجاري، العديد من الأحداث الهامة واللافتة للإنتباه، كما حلت عليه عدد من الأحداث الحزينة التي سيرصدها لكم موقع دوت الخليج خلال السطور التالية.

أزمة أحمد فلوكس وأمينة خليل

وقد كتب الفنان أحمد فلوكس عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام: أحب أعرف أين الرقابة وأين المسئولين عن المحتوى وأين المجلس الوطني للإعلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، أتمنى أن يتم اتخاذ قرارات حاسمة من قبل النقيب مسعد فودة نقيب السينمائيين أولا ويكون قرارات رادعة، وأيضا نقيب الفنانين النقيب الدكتور أشرف زكي، ويتم محاسبة المسئول عن الموافقة على هذا المشهد من قبل الرقابة، ويعاقب عقاب شديد ليكون عبرة لمن تسول نفسه أن يوافق على مثل هذه المهزلة الأخلاقية والدينية والمجتمعية.

وأردف فلوكس: أنا لا أهاجم إطلاقا زمايلي الممثلين نهائيا، لأن دي مش مسئوليتهم.. وأنا من عشاق أمينة خليل.

وقد انقسمت التعليقات على ما كتبه فلوكس بين الؤيد والمعارض، وجاء تعليق لمتابع، كان محتواه: وأنت أما مثلت مع صافيناز كان حلو أوي يعني وحاجة هادفة.

ورد فلوكس على تعليق المتابع قائلًا: لا مكنش.. وحاولت جاهدا على قد ما أقر أخليه مش تافه.. ولم أكرر تاني.

وفي تعليقات أخرى للجمهور، كان محتوى أحدهم: هو أنت نسيت مسلسلك مع غادة عبد الرازق؟، وفي آخر: السؤال بقى إيه اللي فكرك بيه دلوقتي ماتكلمتش في وقتها ليه ما هو بقاله كتير أوي، وتعليقات أخرى مثل: للأسف كلام صح، احترمتك جدا والله وغيرها من التعليقات الأخرى.

زينة تُحيي ذكرى وفاة والدها بكلمات مؤثرة

أحيت الفنانة زينة ذكرى وفاة والدها، بكلمات مؤثرة وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير انستجرام، وعلقت على الصورة بكلمات تقشعر لها الأبدان، كما تفاعل معها الجمهور بالدعاء له.

وعلقت زينة على الصورة قائلة: زي النهاردة من ١٤ سنه قلبي مات، وضهري اتكسر وخلص الحب من الدنيا راح اللي كان بيحبني بجد وكان كل حياتي ومستقبلي كان الفرحة اللي في حياتي…

وتابعت زينة: انا بكتب هنا علشان عاوزاكوا تدعوله لو بتحبوني ده ابويا وكان ومازال بالنسبالي احن واطيب واطهر واجدع اب وراجل شفته في حياتي ممكن تقروا له الفاتحة ، (رضا ابن فاطمة) وادعوا معايا يارب تكون في الجنه يا بابا.

محمد رمضان: أنا أعلى أجر في مصر والوطن العربي ومبحبش البخل

وفي لقطات من الفيديو، صرح رمضان قائلًا: أنا مبحبش البخل، والحمد لله قدرت في وقت قصير أبقى أعلى أجر في مصر والوطن العربي وأنا مبحبش البخل، وبحب الإنسان اللي بيحبه بيعمله،، كما يجمع الفيديو العديد من اللقطات للجوائز التي حاز عليها رمضان، بالإضافة لمقتطفات من أغنية المشهورة مثل: نمبر 1.

وظهرت العديد من الأغاني المشهورة مثل: أغنية “نمبر 1” وأغنيته الشهيرة مع سعد المجرد “أنساي” والتي حققت مشاهدات عالية في فترة قليلة.

سعد الصغير يتحدث لـ دوت الخليج عن أزمته مع أحمد عبد العزيز: «مرتشي وربنا يفضحك»

وعندما تم سؤاله حول أزمة أحمد عبد العزيز، قال: أحمد عبد العزيز مش إعلامي ومش معاه كارنية ولا حاجة، هو ماشي من المحور مرتشي، بيبتز سعد السغير وبيبتز مطربة اسمها انجي، ومشوه من المحور بسبب الاتنين دول، ومش سايبني من ساعتها، وعايزني اجي البرنامج زي عمر كمال كده، هتيجي البرنامج يابني لا؟ خلاص هشتمك لأن البرنامج بتاعه مفيهوش فلوس.

وتابع سعد الصغير، قائلًا: طب مانا برنامجي مفيهوش فلوس وبرنامج خيري بس بالأدب، ومتكلمتش لما جاب أبو بوسي وحط صورتي في كازانوفا اتكلمت لما قال سعد الصغير خد فرشة معجون وبطل الغنا وراح يبيض الشقق للناس، وبقولك ربنا يفضحك زي ما بتفضح الناس، وهتمشي منها بردو عشان مرتشي.