/685549/ضبط-7-طن-دقيق-مدعم-قبل-بيعها-بالسوق-السوداء-فى-المنوفية

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون محافظ المنوفية ، عن ضبط 2 طن ونصف دقيق بلدى مدعم و5 طن دقيق فاخر ونصف طن سكر و10 طن أعلاف و750 كجم أرز طعام خلال حملات تفتيشية شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية اليوم الأثنين وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والمعنية بالمحافظة بنطاق مراكز ومدن المحافظة لإحكام السيطرة والمراقبة علي الأسواق والمخابز ومصانع ومخازن المواد الغذائية .

وأوضح المحاسب عاطف الجمال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بأن الحملات أسفرت عن تحرير “194” محضر تمويني ، متنوع ما بين “63” محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة و “131” محضر أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وبيع بأزيد من السعر الرسمي وكذا مخالفات أخرى.

وأضاف " الجمال " بأن من أبرز القضايا التى تم ضبطها ، تحرير محضر جنح ضدقائد سيارة بناحية بندر الشهداء لقيامة بتجميع سلع مدعمه من قبل الدولة ومحظور تداولها بهدف إعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح وتم ضبط 50 شيكارة دقيق بلدى مدعم مخصص لإنتاج المخابز البلدية ومحظور تداوله وكذا تحرير محضريين جنح ضد أصحاب محلات بيع أعلاف ومواد غذائية بناحية الحامول وسنجرج مركز منوف لحيازتهم وعرضهم للبيع أعلاف وسلع غذائية مجهولة المصدر وتم ضبط عدد 100 شكارة دقيق زنة 50 كجم ، 30 شيكارة أرز طعام زنة 25 كجم ، 50 شيكارة علف زنة 50كجم ، عدد 500 شكارة علف زنة 25 كجم ، عدد 480 كجم سكر جميعها مجهولة المصدر.

محافظ المنوفية يشهد توزيع كراسي كهربي لذوى الهمم

سلم اليوم الاثنين اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية 55 كرسي كهربائي متحرك لذوي الهمم وسط أجواء تسودها الفرحة والزغاريد وذلك بالتنسيق والتعاون مع رجل الأعمال الدكتور محمد صلاح "جمعية قضاء الحاجات" والدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، كما قدم المحافظ مساعدات مالية وعينية من لحوم ومواد غذائية وألحفة فايبر وبلغ قيمة ما تم تسليمه في لقاء اليوم ما يزيد عن مليون جنيه، وذلك تماشياً مع مبدأ التكافل الإجتماعي وتقديم يد العون للحالات المستحقة، حضر اللقاء الاستاذ محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء عماد يوسف السكرتير العام واللواء عمر إدريس السكرتير العام المساعد ، العميد أحمد أبو الغار المستشار العسكرى للمحافظة ، ووكلاء وزارات التموين والقوى العاملة والصحة.